غيابات تضرب تدريبات برشلونة.. ودي يونج يقترب من العودة

خاض برشلونة حصة تدريبية جديدة ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة، في ظل استمرار غياب عدد من لاعبيه بسبب الإصابات، على رأسهم فرينكي دي يونج، الذي يقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة أوتار الركبة.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، يواصل دي يونج المرحلة الأخيرة من التعافي، بعد الإصابة التي تعرض لها في نهاية فبراير، والتي أبعدته عن الملاعب لعدة أسابيع.

كما شهدت التدريبات غياب كل من مارك بيرنال بسبب التواء في الكاحل، وأندرياس كريستنسن الذي لا يزال يتعافى من إصابة في الركبة.

في المقابل، تلقى الجهاز الفني دفعة إيجابية بعودة رونالد أراوخو إلى التدريبات الجماعية، بعد معاناته من شد عضلي خفيف، حيث تشير التوقعات إلى جاهزيته للمشاركة في المباراة المقبلة.

كما استعان المدرب هانسي فليك بعدد من لاعبي الفريق الرديف، في إطار استكمال الحصة التدريبية وتعويض الغيابات، ضمن خطة تجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن قبل المواجهات الحاسمة المقبلة.