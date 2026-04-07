من 3500 جنيه إلى 8000 جنيه.. نقابة السياحة تكشف آلية تطبيق الزيادات في القطاع

مع تصاعد تحديات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، أعلنت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، في خطوة وصفها محسن محمد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق وعضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، بأنها خطوة تاريخية تعكس حرص الدولة على حماية حقوق العمال وتحسين مستوى معيشتهم.

وأكد محمد أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة خطوات تصحيحية بدأت منذ رفع الحد الأدنى من 3500 جنيه وصولاً إلى الرقم الحالي، مشيراً إلى أن الدولة تتابع عن كثب نبض الشارع وتسعى جاهدة لتوفير أجور عادلة تواكب ارتفاع الأسعار على المستويين المحلي والعالمي.

الحد الأدنى للأجور خطوة تاريخية

قال رئيس النقابة خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" على قناة أزهري، إن رفع الحد الأدنى إلى 8000 جنيه يمثل الخطوة السادسة في مسار تصحيحي شجاع، يهدف إلى مواجهة التضخم وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين، خصوصًا الخريجين والشباب في مقتبل حياتهم المهنية.

وأضاف أن هذا المبلغ يعد بداية ممتازة للموظفين الجدد، فيما يظل العامل القديم يستفيد من حوافز الأقدمية والبدلات، ما يجعل دخله الفعلي أعلى بكثير من الحد الأدنى.

آلية تطبيق الزيادات في قطاع السياحة

أوضح محسن محمد أن قطاع السياحة والفنادق يعتمد على الكفاءة والجهد كمقياس أساسي للزيادة، حيث تمنح المنشآت موظفيها:

زيادات وبونص تتراوح بين 3000 و10,000 جنيه إضافية بناءً على الأداء والإمكانات.

علاوات دورية وبدلات ترفع الدخل الفعلي بعيدًا عن الحد الأدنى.

وأكد أن هذا النظام يعكس التزام القطاع بتحفيز العمال المتميزين وتعزيز الأداء، بما يضمن منافسة عادلة داخل السوق.

التزام القطاع الخاص والرقابة القانونية

وأشار رئيس النقابة إلى أن القطاع الخاص الذي يضم أكثر من 14 مليون عامل يطبق غالبية الشركات فيه الحد الأدنى للأجور بفضل الرقابة الصارمة لوزارة العمل والاتحادات النقابية.

وأوضح أن أي منشأة غير قادرة على الوفاء بالحد الأدنى ملزمة بالإبلاغ عن حالتها لوزارة العمل، ليتم تقديم الدعم المناسب وضمان حصول العامل على حقوقه المالية كاملة، مشيراً إلى أن الزيادات تخضع للاستقطاعات الضريبية المعتادة وفق القانون.

تعزيز العدالة الاقتصادية ومواجهة التضخم

اختتم محسن محمد تصريحه بتأكيد أن رفع الحد الأدنى للأجور ليس مجرد رقم مالي، بل خطوة تهدف إلى:

تحسين مستوى المعيشة للعمال

تحقيق العدالة بين مختلف الفئات العاملة

مواجهة تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار العالمي والمحلي

وأضاف أن الدولة مستمرة في متابعة آليات التنفيذ لضمان وصول الدعم المالي لكل العمال دون تمييز، بما يعكس انحيازها التام لحقوق العمال وحماية مستواهم المعيشي.