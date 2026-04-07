أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 7-4-2026.. ونقيب الفلاحين يزف بشرى سارة

مع بداية شهر أبريل، تشهد الأسواق المصرية استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضروات، بعد موجة ارتفاع مؤقتة طرأت على بعض الأصناف، في ظل تزايد المعروض واستقرار الإنتاج الزراعي الشتوي.

وأكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن هذه الحالة انعكست على أسعار الطماطم والبطاطس والخضروات الأخرى، ما أسهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وفرة المعروض وانخفاض الأسعار

أوضح حسين أبو صدام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة» عبر قناة القاهرة والناس، أن أسواق الخضروات تشهد حالة من الوفرة في المعروض، مما أدى إلى تراجع الأسعار بشكل ملحوظ، خصوصًا بعد موجة ارتفاع سابقة في الطماطم.

وأشار إلى أن انخفاض الأسعار مستمر في معظم المناطق، مع توقع ثباتها ما لم تحدث تغيرات مناخية مفاجئة تؤثر على الإنتاج.

تأثير ارتفاع أسعار الأسمدة

على الرغم من ارتفاع أسعار الأسمدة، أوضح نقيب الفلاحين أن تأثير هذا الارتفاع لا يزال محدودًا في الوقت الحالي، نظرًا لاقتراب نهاية الموسم الشتوي، مشيرًا إلى أن التداعيات قد تظهر بوضوح مع انطلاق الموسم الصيفي وزيادة احتياجات المحاصيل من الأسمدة.

مطالب الفلاحين لدعم القطاع الزراعي

طالب حسين أبو صدام الحكومة بضرورة:

صرف مستحقات موردي القصب بسرعة

إعادة النظر في أسعار البنجر

التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة لاستيعاب فائض الإنتاج

وأكد أن هذه الإجراءات ستساهم في دعم الفلاحين وتحقيق استقرار القطاع الزراعي، مع الحفاظ على توازن الأسعار في الأسواق المحلية.

أسعار الخضروات الرئيسية في الأسواق

وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، سجلت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 متوسط الأسعار التالية:

الطماطم: 32.1 جنيه/ كيلو

البطاطس: 13.89 جنيه/ كيلو

الليمون البلدي: 34.7 جنيه/ كيلو

خيار الصوب: 23.57 جنيه/ كيلو

الملوخية: 33.64 جنيه/ كيلو

اللفت: 8.78 جنيه/ كيلو

الكوسة: 23.52 جنيه/ كيلو

البصل: 14.75 – 20 جنيه/ كيلو

الكرنب: 31.36 جنيه للواحدة

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن هذه الأسعار تعكس توازنًا بين المعروض والطلب، مع مراعاة ظروف المستهلكين والفلاحين على حد سواء.