محمد طارق: تجربتي مع أوسوريو في الزمالك كانت مميزة



أعرب محمد طارق، لاعب بلدية المحلة، عن سعادته الكبيرة بتدربه تحت قيادة المدرب خوان كارلوس أوسوريو خلال فترة تواجده في نادي الزمالك، مؤكدًا أن التجربة كانت فرصة ذهبية لتطوير مستواه الفني واكتساب خبرات جديدة.

وأضاف طارق عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، أن أوسوريو يعد من أفضل المدربين الأجانب الذين عملوا في مصر، موضحًا أن أسلوبه الجرئ في التدريب وتنظيمه الجيد لمران الفريق ساهم في تحسين أداء اللاعبين بشكل واضح.

وأضاف طارق أن قدرة أوسوريو على تغيير مراكز اللاعبين بشكل ذكي أعطت كل لاعب فرصة لإظهار إمكانياته، مشيرًا إلى أن هذه التجربة تركت أثرًا كبيرًا على مستواه الفني وشخصيته كلاعب محترف