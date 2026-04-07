«خناقة» على بندقية.. تأييد السجن المؤبد والمشدد للتاجر القـ.اتل وشركائه الثلاثة

عاقبت محكمة جنايات بنها الدائرة 7 برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب متهم بقتل شخص بالسجن المؤبد وشركائه الـ3 الآخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومصادرة الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر المضبوطة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وبالاستئناف على الحكم أمام محكمة جنايات مستأنف بنها برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد الحكم.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «عزى .ص» بالتوسط للمتهم «أحمد .ع» لدى المجنى عليه «محمد .ع» لشراء سلاح نارى بندقية خرطوش مقابل 10 آلاف جنيه إلا أن المجنى عليه قام بمراوغته ولم ينفذ وعده واستولى على المبلغ، ما أثار حفيظتهما وعلى أثر ذلك استعان كلا منهما بشقيقه المتهمان «محمود .ص» و«محمود .ع» وأعدوا لذلك العدة بإحراز أحدهم سلاح أبيض والثلاثة الآخرين أسلحة نارية وعقدوا العزم على الانتقام منه وتوجهوا حيث أيقنوا تواجده بالمخزن خاصته مستقلين سيارة أجرة «أوبر».

وأضافت التحقيقات إلى أنهم ما أن وصلوا للمخزن الخاص بالمجنى عليه حتى ترجل أحدهم من السيارة متوجها إلى المجنى عليه لمناقشته ومعاتبته على الخلاف السابق وما أن احتدم النقاش وتعالت الأصوات حتى أسرع إليهما باقى المتهمين وأطلق أحدهم عيارا ناريا صوب المجنى عليه فأصابه فى رأسه فأرداه قتيلا ثم قام الآخر بسرقة سلاح نارى كان إحراز المجنى عليه ثم قاموا بفك أسلاك كاميرا مراقبة مخزن المجنى عليه وقاموا بسرقتها وسرقة هاتف المجنى عليه المحمول ولاذوا بالفرار.

وتوصلت التحريات إلى تحديد أشخاص المتهمين ومن ثم استصدار أمر ضبط وإحضار وتم ضبطهم وما يحوزوه من أسلحة نارية وبسؤالهم أقروا بارتكابهم الواقعة، وتم إحالتهم لمحكمة الجنايات لمعاقبتهم.