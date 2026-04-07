قريبًا.. إدخال المنيا للتأمين الصحي الشامل.. و93 مليون مواطن استفادوا من المبادرات

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن قرب إدخال محافظة المنيا ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحًا أن المحافظة تضم نحو 6 ملايين مواطن، ما يعكس حجم التوسع الكبير في المنظومة.

نجاح المرحلة الأولى واستعداد للمرحلة الثانية

وقال عبد الغفار، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، إن المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل تسير بنجاح في 6 محافظات، وتخدم نحو 5.5 مليون مواطن، مؤكدًا أن المرحلة الثانية ستشمل 6 محافظات جديدة، بما يساهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.

93 مليون مستفيد من المبادرات الرئاسية

وأكد أن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة حققت نجاحًا كبيرًا، حيث استفاد منها نحو 93 مليون مواطن، وتشمل 14 مبادرة تستهدف الكشف المبكر والتوعية والعلاج بالمجان.

مبادرات شاملة لكل الفئات

وأوضح أن المبادرات تغطي مختلف الفئات، ومنها:

فحص المقبلين على الزواج.

صحة الأم والجنين.

الكشف عن الأمراض الوراثية.

علاج ضعف السمع.

مكافحة الأنيميا والتقزم.

الكشف عن الأمراض غير السارية.

إلى جانب مبادرات مخصصة لكبار السن، وأخرى تهتم بالصحة النفسية، بما في ذلك علاج الإدمان وإدمان الإنترنت والتوحد.

توطين صناعة الدواء وتأمين المخزون الاستراتيجي

وشدد على أن الدولة تسعى بقوة لتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، من خلال مدينة الدواء المصرية، التي تم تجهيزها وفق أحدث المعايير العالمية، مع العمل على تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية، لضمان استدامة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.