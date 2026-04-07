المشدد 5 سنوات لربة منزل تتاجر في المخدرات بأسيوط

قضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لقيامها بالاتجار في المواد المخدرة بصورتي الجملة والقطاعي، وذلك بقرية الحوطا الشرقية التابعة لمركز ديروط.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم زيدان، وراجي محمود أحمد، وأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد عبد العال.



تعود وقائع القضية رقم 31723 لسنة 2025 جنايات ديروط، إلى ورود معلومات إلى النقيب مصطفى عبد الحكيم، معاون وحدة مباحث مركز شرطة ديروط، تفيد قيام المتهمة «نجاة . م . أ»، 24 عامًا، ربة منزل، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذة من مسكنها وملحقاته مكانًا لإخفاء تلك المواد.

وعقب تقنين الإجراءات، قاد معاون المباحث قوة من الشرطة السرية، استهدفت مكان تواجد المتهمة أمام منزلها، حيث تمكنت القوة من ضبطها، وبحوزتها جوال بلاستيكي، وبتفتيشه عُثر بداخله على كمية من مادة «الشابو» المخدر، تزن نحو كيلو جرام، بالإضافة إلى سلاح ناري وذخيرة.



وبمواجهتها، أقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وحيازتها للسلاح الناري والذخيرة بقصد حماية نشاطها غير المشروع