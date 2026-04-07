400 جنيه لكل بطاقة.. تفاصيل منحة الدعم الإضافي على البطاقات التموينية

يتساءل ملايين أصحاب البطاقات التموينية ، عن كيفية الاستفادة من منحة الدعم الإضافي التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقيمة الدعم المخصص لهم، والسلع التي يمكن صرفها خلال شهر أبريل 2026.

تأتي هذه المنحة في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية على الفئات الأكثر احتياجًا.

صرف الدفعة الثانية من المنحة

تواصل وزارة التموين صرف الدفعة الثانية من منحة الدعم الإضافي، بقيمة تصل إلى 400 جنيه لكل بطاقة مستحقة، ويتم صرفها في صورة سلع غذائية أساسية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، البقالين التموينيين، وفروع مشروع "جمعيتي".

السلع المتاحة ضمن المنحة

حددت الوزارة مجموعة من السلع الأساسية للمستفيدين، أبرزها:

السكر: 28 جنيهًا للكيلو

الأرز: 24 جنيهًا للكيلو

الزيت: 700 مل بسعر 48 جنيهًا، و800 مل بسعر 54 جنيهًا

المكرونة: 350 جرامًا بسعر 8.5 جنيه

ويتم خصم قيمة السلع التي يختارها المواطن من إجمالي مبلغ الدعم المخصص له على البطاقة.

استمرار الصرف طوال أبريل

أكدت وزارة التموين ، أن عملية الصرف ستستمر طوال شهر أبريل 2026، لتتيح للمواطنين الحصول على مستحقاتهم بسهولة وبدون تكدس أمام المنافذ التموينية. تستهدف المنحة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، بإجمالي مستفيدين يصل إلى حوالي 25 مليون مواطن.

توضيح البرلمان حول المستحقين

أوضح النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن منحة الـ 400 جنيه لم تُصرف لجميع المواطنين، بل استفادت منها 10 ملايين أسرة فقط، أي نحو 40% من حاملي البطاقات التموينية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أن الحكومة لم تعلن آليات تحديد المستحقين بالتفصيل، وهو ما يسبب بعض التساؤلات بين المواطنين.

منح إضافية للفئات الأخرى

وأشار منصور إلى منح أخرى، منها:

400 جنيه لأصحاب "تكافل وكرامة"، تم صرفها لشهري فبراير ومارس واستمرت حتى مايو

1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، استفاد منها 229 ألف عامل بالمحافظات، تُصرف لمدة شهر واحد

كما حذر النائب العمالة غير المنتظمة من التسجيل عبر المحلات التجارية، مؤكدًا أن التسجيل يتم عبر المقاولين مباشرة وليس من خلال أي محال أو "سيبرات" في الشارع.