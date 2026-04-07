الرقابةالمالية: 65.6 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 65.6 مليار جنيه خلال شهر يناير 2026.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن إجمالي قيمة إصدارات الأسهم سجلت 17.6 مليار جنيه فيما بلغت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو0.5 مليار جنيه.

وسجلت قيمة عقود التأجير التمويلي نحو 14.9 مليار جنيه، وبلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 9 مليار جنيه في يناير الماضي .

ووصلت قيمة التمويل الاستهلاكي نحو 8.5 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأوراق المخصمة حوالي 12.2 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إجمالي 2.9 مليار جنيه في يناير الماضي.