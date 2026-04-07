مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال التطوير بمناطق القاهرة التاريخية

تفقد اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية ، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، بحضور م. خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، أعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة التاريخية، والتي شملت باب النصر، ومنطقة قلاوون فى إطار جهود الدولة من أجل استعادة منطقة القاهرة التاريخية لأهميتها ومكانتها السياحية.

رافق محافظ القاهرة فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود. أحمد أنور العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وممثلي وزارتى الآثار، والإسكان، وعدد من قيادات المحافظة.

وأشار اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية إلى أن الرؤية العامة لمشروع تطوير القاهرة التاريخية تقوم على حفظ وتحسين النشاطين الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير تتم بالتنسيق بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية والهيئة الهندسية، وتشمل منطقة خلف مسجد الحاكم ومنطقة شارع أم الغلام وساحة المشهد الحسيني وباب زويلة ودرب اللبانة.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الجولة التفقدية تأتي في إطار الحرص المستمر على متابعة معدلات التنفيذ لمكونات المشروع، لدفع العمل به ، مع مراعاة تذليل أية معوقات في سبيل الالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة بإعتباره مشروعًا قوميًا ، مشيرًا إلى أن سيتم دراسة توفير غرف فندقية بمنطقة باب النصر لتنشيط السياحة .

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على منع الإشغالات نهائيًا بالمنطقة الأثرية بباب النصر، ومنع الانتظار الخاطىء، والقضاء على التلوث السمعى، ورفع كفاءة النظافة.

كما شملت الجولة منطقة سور مجرى العيون، وأعمال التطوير بمنطقة درب اللبانة ، والتى تمت وفق أسس علمية وفنية دقيقة، بما يضمن الحفاظ على الهوية التاريخية للمنطقة ، وتحسين جودة المرافق والخدمات، ورفع كفاءة الوحدات لضمان الأمن والسلامة لجميع السكان .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم التركيز على الحفاظ على الطابع العمراني المتميز لمنطقة "درب اللبانة" كما تم ترميم الواجهات التاريخية الأصلية بمواصفاتها المسجلة لدى اليونسكو، كما تم الحفاظ على نمط الشوارع والمخططات التقليدية مع تحسين الجودة العمرانية لجعل المنطقة جذابة سياحيًا وثقافيًا.

وتضمنت الجولة تفقد أعمال التطوير الجارية لانشاء سوق الحمام الجديد بمنطقة السيدة عائشة ، باعتباره أحد الأسواق التاريخية بالمنطقة، حيث من المنتظر افتتاحه خلال أيام .