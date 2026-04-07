انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
عمرو موسى لـ ترامب: التاريخ يخلد من يحفظ الأرواح ويعيد الأمل للإنسانية
بايرن ميونخ يتقدم على ريال مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول بدوري الأبطال
مسؤول إيراني : تبادل الرسائل مع أمريكا مستمر .. ومبعوث أممي يتجه إلى طهران
رويترز: دوي صفارات الإنذار في البحرين
تمديد مهلة إيران أسبوعين | طلب عاجل من باكستان لـ ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال التطوير بمناطق القاهرة التاريخية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

تفقد اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية ، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، بحضور م. خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، أعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة التاريخية، والتي شملت باب النصر،  ومنطقة قلاوون فى إطار جهود الدولة من أجل استعادة منطقة القاهرة التاريخية لأهميتها ومكانتها السياحية.

رافق محافظ القاهرة فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية،  ود. أحمد أنور العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وممثلي وزارتى الآثار،  والإسكان، وعدد من قيادات المحافظة.

وأشار اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية إلى أن الرؤية العامة لمشروع تطوير القاهرة التاريخية تقوم على حفظ وتحسين النشاطين الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير تتم بالتنسيق بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية والهيئة الهندسية، وتشمل منطقة خلف مسجد الحاكم ومنطقة شارع أم الغلام وساحة المشهد الحسيني وباب زويلة ودرب اللبانة.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الجولة التفقدية تأتي في إطار الحرص المستمر على متابعة معدلات التنفيذ لمكونات المشروع، لدفع العمل به ، مع مراعاة تذليل أية معوقات في سبيل الالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة بإعتباره مشروعًا قوميًا ، مشيرًا إلى أن سيتم دراسة توفير غرف فندقية بمنطقة باب النصر لتنشيط السياحة .

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على منع الإشغالات نهائيًا بالمنطقة الأثرية بباب النصر،  ومنع الانتظار الخاطىء،  والقضاء على التلوث السمعى،  ورفع كفاءة النظافة.

كما شملت الجولة منطقة سور مجرى العيون، وأعمال التطوير بمنطقة درب اللبانة ، والتى تمت وفق أسس علمية وفنية دقيقة، بما يضمن الحفاظ على الهوية التاريخية للمنطقة  ، وتحسين جودة المرافق والخدمات، ورفع كفاءة الوحدات لضمان الأمن والسلامة لجميع السكان .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم التركيز على الحفاظ على الطابع العمراني المتميز لمنطقة "درب اللبانة" كما تم ترميم الواجهات التاريخية الأصلية بمواصفاتها المسجلة لدى اليونسكو، كما تم الحفاظ على نمط الشوارع والمخططات التقليدية مع تحسين الجودة العمرانية لجعل المنطقة جذابة سياحيًا وثقافيًا.

وتضمنت الجولة تفقد أعمال التطوير الجارية لانشاء سوق الحمام الجديد بمنطقة السيدة عائشة ، باعتباره أحد الأسواق التاريخية بالمنطقة،  حيث من المنتظر افتتاحه خلال أيام .

دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

الدبلوماسي محمد صفا

يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين

بيان عاجل من «المهن الزراعية» بشأن صفحات وهمية تنشر معلومات مضللة

القهوة

سباق مع الزمن في البرازيل.. ابتكار سلالات قهوة تقاوم التغيرات المناخية

جلسة العمل الثالثة للقومي للمرأة

قومي المرأة: التعامل مع ضحايا العنف يتم دون الكشف عن هوياتهن

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان

لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

السردين

ارتفاع أسعار 5 سيارات جديدة موديل 2026 في السوق المصري

أسعار السيارات

ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

