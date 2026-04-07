الاتحاد البرازيلي يجدد عقد أنشيلوتي حتى كأس العالم 2030 براتب ضخم

أفادت تقارير صحفية بأن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدد عقده مع المنتخب البرازيلي ليصل حتى نهائيات كأس العالم 2030، في خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار فني طويل الأمد للفريق.

ووفقًا لشبكة ESPN، سيحصل أنشيلوتي على راتب سنوي ضخم يصل إلى 10 ملايين يورو، ما يجعله من بين أعلى المدربين أجرًا على مستوى المنتخبات الوطنية عالميًا.

وتهدف البرازيل من خلال هذا التجديد إلى منحه الصلاحيات الكاملة لتشكيل جيل جديد قادر على إعادة المنتخب إلى منصات التتويج الكبرى بعد غياب طويل منذ الفوز بكأس العالم عام 2002.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد أنشيلوتي الحالي في يوليو 2026، عقب نهاية كأس العالم القادمة، لكن التجديد الجديد يمدده لمدة أربع سنوات إضافية، ليصبح تاريخ انتهاء العقد صيف 2030، بما يضمن استمرار قيادته للسامبا خلال مونديال 2030 الذي سيُقام بتنظيم مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.