خالد الجمل: الابتلاء ليس عقابا.. وكل ما يصيب المؤمن خير له

أكد الشيخ خالد الجمل، أن ما يصيب الإنسان من مرض أو ابتلاء قد يكون سببًا في تكفير الذنوب ورفع الدرجات، مشيرًا إلى أن المؤمن في كل أحواله رابح، سواء في السراء أو الضراء، مستشهدًا بحديث النبي: "عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير".

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"إن الابتلاء في حد ذاته اختبار من الله، وأن نتيجة هذا الاختبار تتحدد برد فعل الإنسان، إما بالصبر فينال الأجر، أو بالجزع فيخسر فضل هذا الابتلاء، لافتًا إلى أن التساؤل عن أقدار الله يجب أن يكون في إطار الإيمان، مستشهدًا بقوله تعالى: "لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون".

وأضاف أن الدعاء لدفع البلاء عن النفس والأهل أمر جائز شرعًا، لكنه يفضل دعاءً جامعًا يعبر عن التسليم الكامل لله، قائلاً: "اللهم سيرني ولا تخيرني"، في إشارة إلى ترك الاختيار لله والرضا بما يقدره سبحانه.

وأشار إلى أن الإنسان قد يمر بلحظات ضعف ويأس نتيجة الضغوط أو الابتلاءات، مؤكدًا أن النجاة تكون بالقرب من الله، موضحًا ذلك بتشبيه: "كن بجوار الرامي تنجو"، أي أن القرب من الله يحمي الإنسان من آثار الابتلاءات، مستشهدًا بقوله تعالى: "ومن يتوكل على الله فهو حسبه".