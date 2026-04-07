تعرف على مشروع تطوير طريق رأس البر الغربى

تابع الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، خلال اجتماع عُقد اليوم بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط والدكتور حسن مهدى استشارى جهاز تعمير سيناء ومشروع تطوير رأس البر الغربى و المهندسة حنان محمد جاد الرب بجهاز تعمير سيناء .

شهد الاجتماع متابعة لآخر المستجدات بمشروع تطوير طريق رأس البر الغربي، الذى يُنفذه جهاز تعمير سيناء، وعلى هذا الصعيد،، تابع " محافظ دمياط " نسب الإنجاز بتغطية ترعة السنانية المقرر نهو الأعمال بها مطلع يوليو المقبل ، و بحث خطط التنفيذ بمكونات المشروع والخطط الزمنية والتنفيذية لرفع كفاءة الطريق باعتباره شريان مهم لمدينة رأس البر وأيضًا تطوير البوابة الغربية .

كما ناقش " الدكتور حسام الدين فوزى " عدد من الرؤى التخطيطية لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها، وموقف إعداد دراسات بشأنها لدعم الرؤى التنموية.