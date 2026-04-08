الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

عيوب خطيرة في مئات الآلاف من شاحنات فورد يتسبب في استدعاء عالمي

عزة عاطف

كشفت شركة فورد الأمريكية عن استدعاء ضخم يشمل أكثر من 422,000 شاحنة وسيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) بسبب خلل فني في أذرع مساحات الزجاج الأمامي.

 وأوضحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) بتاريخ 7 أبريل 2026، أن هذا العيب قد يؤدي إلى تعطل المساحات تمامًا أو حتى انفصالها عن السيارة أثناء القيادة، مما يشكل خطرًا جسيمًا على الرؤية ويزيد من احتمالية وقوع حوادث في الظروف الجوية السيئة.

الطرازات المتأثرة وسنوات الصنع

يشمل الاستدعاء مجموعة واسعة من الطرازات الكبيرة التي تحظى بشعبية واسعة، وهي كالتالي:

  • فورد إكسبيدشن: موديلات عام 2021 وحتى 2023.
  • لينكولن نافيجيتور: موديلات عام 2021 وحتى 2023.
  • شاحنات فورد سوبر ديوتي: وتشمل طرازات F-250 وF-350 وF-450 وF-550 وF-600 موديلات عام 2022 و2023.

طبيعة الخلل الفني وخطورته

أظهرت التحقيقات أن المشكلة تكمن في "صفيحة الاحتجاز" الخاصة بذراع المساحة، والتي تم تصنيعها بشكل غير صحيح من قبل المورد. 

هذا العيب قد يؤدي إلى دوران المساحات بشكل غير منتظم أو تآكل السنون الداخلية (Splines)، مما قد ينتهي بانفصال الذراع بالكامل عن جسم السيارة.

 ورغم أن فورد لم تسجل أي حوادث أو إصابات مرتبطة بهذا الخلل حتى الآن، إلا أنها رصدت أكثر من 1500 بلاغ حول أعطال مشابهة في مساحات الزجاج.

الإجراءات المتبعة وخطة الإصلاح

بدأت شركة فورد بالفعل في إخطار الموزعين، ومن المقرر إرسال خطابات رسمية لجميع الملاك المتأثرين بدءًا من **13 أبريل 2026**. وسيتعين على الملاك التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة حيث سيقوم الفنيون بفحص أذرع المساحات واستبدالها مجانًا بأخرى مطورة تم تصنيعها وفق المعايير الصحيحة لضمان تثبيتها بشكل آمن ومستدام.

استمرار تحديات الجودة في عام 2026

يعد هذا الاستدعاء رقم 27 لشركة فورد منذ بداية عام 2026، مما يعكس الضغوط الكبيرة التي تواجهها الشركة لتحسين معايير الجودة في خطوط إنتاجها. 

وبالرغم من طموحات فورد في إطلاق سيارات كهربائية بأسعار معقولة وسيارات خارقة جديدة، إلا أن تكرار استدعاء قطع "بسيطة" مثل مساحات الزجاج يضع علامات استفهام حول دقة الرقابة على الموردين الخارجيين في الوقت الحالي.

