مطرانية ديرمواس تحتفل بمرور 35 عاماً على سيامة القمص ويصا صبحي

احتفل نيافة الأنبا بقطر، أسقف ديرمواس ودلجا، ومجمع آباء الإيبارشية، بذكرى مرور 35 عاماً على سيامة القمص ويصا صبحي راعياً بالمطرانية، تقديراً لمسيرته الحافلة بالعطاء والخدمة.

نشأ القمص ويصا صبحي في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وحصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة عام 1980، وبدأ طريق الخدمة الروحية في كنيسة الملاك ميخائيل بطنطا كخادم متفاني، واستمر في تدرجه الروحي حتى أتم سر الكهنوت بوضع يد الآباء: مثلث الرحمات المتنيح الأنبا أغابيوس، مطران ديرمواس ودلجا، ونيافة الحبر الجليل الأنبا توماس، مطران القوصية؛ ليتحول الدياكون "سمير صبحي" إلى القس "ويصا صبحي".



توجه القمص ويصا إلى دير السيدة العذراء مريم "المحرق" العامر لقضاء فترة الأربعين يوماً المقدسة وفي الأول من مارس عام 1991، استلم الذبيحة المقدسة لتبدأ رحلته الرعوية؛ حيث عين وكيلاً للمطرانية وأميناً على شؤونها، نظراً لكفاءته وتفانيه، حتى نال رتبة "القمصية" عام 1997.

تميزت مسيرة القمص ويصا بالعديد من الإنجازات الإدارية والعمرانية، فقد استهل خدمته بتأسيس مكتب التوثيق والزواج بالمطرانية عام 1991، كما تولى الإشراف على عدد من المشاريع الكبرى، أبرزها الاشراف على إعادة بناء كنيسة الشهيد مارجرجس بديرمواس لتصبح كاتدرائية كبرى، إلى جانب كنائس؛ السيدة العذراء مريم بمحرم، الشهيد مارجرجس بنزلة البدرمان، الملاك ميخائيل بالرحمانية، والقديس غلينيكوس بطوخ.

شملت إشرافاته توسيع وتجديد كنيسة السيدة العذراء مريم بالمطرانية، وبناء مبنى الخدمات الملحق بها كما ساهم في تشييد مقر المطرانية، وبناء سور دير السيدة العذراء مريم والأنبا إبرآم بدلجا، بالإضافة إلى إنشاء سور لمنطقة المدافن.

كما اشرف القمص على بناء كنيسة "لعازر الأسقف"، وكنيسة "القديس نيقوديموس والقديس يوسف الرامي"، فضلاً عن وضع حجر الأساس والبدء في إنشاء كنيسة الشهيد أبي سيفين بديرمواس.