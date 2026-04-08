«ترشيد وتشجير وتدوير».. الإسماعيلية تنظم فعاليات بيئية لتعزيز الوعي بين طلاب الجامعات

شاركت إدارة شئون البيئة ووحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية في الأسبوع البيئي لكلية السياحة والفنادق من خلال تنظيم عدة فعاليات بيئية لطلبة الكلية منها: ندوة توعوية للباحثتين دكتورة مروة عبد الكريم ودكتورة شيماء سيد، حيث تناولت الندوة التعريف بالتحديات البيئية الحالية وأسبابها وأضرارها وكيفية مواجهتها وتحقيق نظام بيئي متكامل مستدام.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية بضرورة رفع الوعي البيئي ونشر ثقافة التنمية المستدامة وتعزيز الجهود العالمية لحماية كوكب الأرض من التدهور البيئي، وفي إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية وضمن البرتوكول التعاوني مع جامعة قناة السويس.

كما شملت الندوة أنشطة تفاعلية من مسابقات وعرض فيديوهات توضيحية خاصة بإدارة شئون البيئة. بالإضافة إلى عرض بعض الصور لسلوكيات بيئية سليمة وغير سليمة ومشاركة الطلاب في التمييز بينهم.

وعلى هامش الفعاليات:

تم توزيع مطويات إرشادية عن القواعد الأساسية الأربعة لحماية البيئة (ترشيد، تشجير، تدوير، وتوعية).

هذا وقد أقيمت ورشة عمل تفاعلية لإعادة استخدام بعض مخلفات البيئة بأساليب مبتكرة وتحويلها إلى منتجات نافعة صديقة للبيئة وسط تفاعل مميز من الطلاب، الذين شاركوا في تنفيذ نماذج عملية عكست روح الإبداع والمسئولية البيئية.

وتطرقت مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة ووحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، إلى دور إدارة شئون البيئة ووحدة تنظيم المخلفات في دعم أهداف الدولة للتنمية المستدامة، وأهمية ترسيخ المفاهيم البيئية السليمة لدى جميع فئات المجتمع، وخاصة الشباب.