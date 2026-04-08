وجبة متكاملة.. طريقة عمل لسان عصفور بالخضار

تحرص الأمهات على تقديم الوجبات الصحية التي تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل ، وتعد وجبة لسان العصفور بالخضار من الوجبات الصحية والمفيدة.

وإليكم طريقة عمل لسان عصفور بالخضار بالخطوات

مقادير لسان عصفور بالخضار

نصف كيلو لسان عصفور محمر

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة زيت

1 بصلة صغيرة مفرومة

بسلة بالجزر

فلفل ألوان

2 كوب شوربة

ملح

فلفل أسود

رشة بهارات

٤ ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملعقة كبيرة سمن بلدي

طريقة تحضير لسان عصفور بالخضار

حمري لسان العصفور في السمن

وشوحي البصل المفروم في خليط الزيت والزبدة في وعاء على النار

ضعي البسلة والجزر والفلفل الألوان ولسان العصفور

ضيفي الملح والفلفل والبهارات والصلصة

ضعي المرقة ويقلب كل الخليط

وطي النار عند الغليان ويغطى الخليط ويترك على النار حتى النضج