الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط: تنفيذ 8 ندوات توعوية بالبداري لدعم استقرار الأسرة

إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الدولة تولي ملف التوعية المجتمعية أهمية خاصة باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان، مشددًا على أن استقرار الأسرة يمثل حجر الأساس في تحقيق التنمية الشاملة، وذلك في إطار تنفيذ محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضح المحافظ أن فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط بقيادة الدكتورة مروة كدواني مقرر فرع المجلس بأسيوط، من خلال مكتب الشكاوى، نفذ سلسلة من الندوات التوعوية بقرى مركز البداري، وبالتعاون مع مشيخة الأزهر، ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية.

وأشار إلى أن الفعاليات شملت تنفيذ 8 ندوات توعوية، استفاد منها 517 من السيدات والرجال، وركزت على نشر رسائل المشروع القومي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، إلى جانب ترسيخ القيم الأسرية التي تدعم الاستقرار المجتمعي.

وأضاف محافظ أسيوط أن الندوات تناولت عددًا من القضايا المحورية، في مقدمتها تعزيز التماسك الأسري، وأهمية احتواء الخلافات داخل الأسرة، وتغليب مصلحة الأبناء، محذرًا من التأثيرات السلبية للنزاعات الأسرية على الأطفال ومستقبلهم، وهو ما يستلزم نشر ثقافة الحوار والتفاهم للحد من معدلات الطلاق والتفكك، كما تضمنت اللقاءات التوعية بأسس التغذية السليمة، وأهمية الرضاعة الطبيعية، إلى جانب عرض أساليب التربية المتوازنة، بما يسهم في إعداد أجيال واعية وقادرة على المشاركة الإيجابية في بناء المجتمع.

ولفت المحافظ إلى أن الندوات عرفت المشاركين بدور مكتب الشكاوى والخدمات المجانية التي يقدمها فرع المجلس القومي للمرأة، فضلًا عن آليات التواصل المختلفة، من بينها الخط الساخن (15115)، لتلقي الشكاوى وبحثها والتعامل معها بسرية وجدية.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات الرئاسية الهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى حرص الأجهزة التنفيذية على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا.

