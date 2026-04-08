تطعيم وتحصين 1234 كلب ضد السعار في أسوان..صور

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود مبادرة " توعية – تطعيم – تعقيم الكلاب الحرة " ، والتى تنفذها مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور جمعه مكى لتعزيز جهود الوقاية والرعاية البيطرية بجميع أنحاء المحافظة ، وفى إطار خطة الدولة لتحقيق إستراتيجية مصر خالية من السعار 2030 .

ومن جانبه أوضح مدير مديرية الطب البيطرى بأنه تم تنفيذ 153 ندوة إرشادية لنشر الوعى بمرض السعار وطرق الوقاية منه ، وتعزيز ثقافة التعامل الآمن مع الكلاب بشكل عام .

وأشار الدكتور جمعه مكى بأنه تم الإستجابة لـ 37 بلاغ وذلك للتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين وضمان سلامة المجتمع المحيط بمختلف المناطق السكنية ، لافتاً بأنه تم تطعيم 1234 كلب حر لحماية الإنسان والحيوان والحد من إنتشار مرض السعار .

وأكد جمعه مكى على أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فجارى إستمرار تنفيذ هذه المبادرات التى تسهم فى الوصول إلى مجتمع أكثر أماناً ، وتحقيق مستويات متقدمة من الصحة العامة ، مع توفير بيئة نظيفة ومستقرة بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة ، وتحقيق التوازن بين حماية الإنسان والرفق بالحيوان .