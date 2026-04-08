الإشراف العام
تكنولوجيا وسيارات

قد تهز عالم الهواتف.. مواصفات هاتف Vivo T5 Pro قبل الاطلاق

هاتف Vivo T5 Pro
هاتف Vivo T5 Pro
لمياء الياسين

أكدت شركة فيفو ، أن هاتف Vivo T5 Pro سيُطرح في الأسواق يوم 15 أبريل. ويؤكد ملصق تاريخ الإطلاق مجدداً أن الجهاز سيحتوي على بطارية ضخمة بسعة 9020 مللي أمبير. 

ويشير الموقع المصغر الخاص بالهاتف على موقع Flipkart إلى أنه سيتم تأكيد بعض مواصفاته الرئيسية في تواريخ تسبق الإطلاق.

وقبل الإطلاق، ظهر الجهاز على منصة Geekbench لاختبار الأداء، مما كشف عن معالجه.

 هاتف Vivo T5 Pro 

 إطلاق هاتف Vivo T5 Pro
 

يعمل هاتف Vivo T5 Pro بمعالج Snapdragon 7s من الجيل الرابع . 

ورغم عدم ذكر اسم المعالج صراحةً، إلا أن تفاصيل وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات المتوفرة في سجلّ Geekbench كافية لتأكيد وجود هذا المعالج.

ويكشف موقع Geekbench أيضًا عن ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت ونظام تشغيل أندرويد 16، مع واجهة OriginOS 6.

وقد سجل الجهاز 1214 نقطة في اختبار النواة الواحدة و3146 نقطة في اختبار النوى المتعددة.

وكشفت تقارير حديثة ، أن هاتف Vivo T5 Pro سيأتي بشاشة AMOLED ضخمة بحجم 6.8 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز. 

ومن المتوقع أن تدعم بطاريته بسعة 9020 مللي أمبير الشحن السريع بقوة 90 واط.

كما سيتمتع الجهاز بتصنيف IP68/IP69 لمقاومة الغبار والماء.

وأكدت العلامة التجارية بالفعل عبر صفحة Flipkart الرئيسية، أن نسخة الجهاز المزودة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت ستوفر سعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت. 

كما ستدعم تشغيل الألعاب بمعدل 120 إطارًا في الثانية في بعض الألعاب المختارة، وستحتوي على وحدة تبريد بالبخار كبيرة بمساحة 7000 مم² لتبديد الحرارة.

