نائب: مصر أسهمت في جهود التهدئة بثقلها السياسي

أكد النائب محمد الحداد، عضو مجلس النواب، أن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين يمثل خطوة أساسية نحو استعادة الاستقرار في الإقليم، ويمهد الطريق أمام حلول سياسية شاملة تُنهي حالة التوتر وتحد من تداعيات الصراع على دول المنطقة.

وأوضح الحداد، في تصريحات صحفية اليوم، أن تحقيق الاستقرار الإقليمي لن يكون ممكنًا دون تحركات جادة لاحتواء التصعيد، مشيرًا إلى أن وقف الحرب يعكس إدراكًا متزايدًا بخطورة استمرار النزاع على الأمن والسلم الدوليين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر لعبت دورًا محوريًا في الدفع نحو هذا المسار، من خلال تحركات دبلوماسية نشطة منذ بداية الأزمة، بالتنسيق مع عدد من الشركاء الإقليميين، بهدف الوصول إلى تفاهمات تُجنب المنطقة مزيدًا من التصعيد.

وأكد أن القاهرة نجحت في استثمار علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، ما عزز من قدرتها على تقريب وجهات النظر ودعم جهود التهدئة، لافتًا إلى أن المشاركة المصرية في الاجتماعات الإقليمية والدولية الأخيرة كان لها دور بارز في الوصول إلى وقف إطلاق النار.

وشدد الحداد على أن التحرك المصري يعكس التزامًا راسخًا بحماية الأمن القومي العربي، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهو ما يظهر بوضوح في مواقف الدولة الثابتة تجاه أزمات المنطقة.

وأعرب النائب محمد الحداد عن دعمه الكامل للجهود المصرية الرامية إلى تثبيت التهدئة، والدفع نحو حل سياسي عادل يحقق الاستقرار ويحفظ سيادة الدول ويجنب شعوب المنطقة ويلات الحروب.