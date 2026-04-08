وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الكويتي ويؤكد تضامن مصر الكامل

عقد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج جلسة مباحثات مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، يوم الأربعاء ٨ أبريل، وذلك في إطار زيارة التي يقوم بها إلى دولة الكويت الشقيقة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي شدد خلال اللقاء على دعم مصر الكامل لدولة الكويت الشقيقة، ووقوفها قيادةً وحكومةً وشعباً إلى جانب الأشقاء في هذا الظرف الدقيق. كما أعرب عن إدانة مصر القاطعة لكافة الاعتداءات الآثمة التي استهدفت أمن واستقرار الكويت، بما في ذلك اقتحام القنصلية العامة لدولة الكويت في البصرة، مشدداً على رفض مصر الكامل لأي انتهاكات تمس سيادة الكويت والدول الخليجية الشقيقة أو تهدد أمنها.

وشهدت المباحثات تبادل الرؤى حول أخر التطورات في المنطقة على خلفية إعلان الولايات المتحدة وايران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية استثمار تلك الخطوة الإيجابية لتحقيق التهدئة المنشودة وخفض التصعيد، موضحاً أهمية اغتنام تلك الفرصة لإفساح المجال للمفاوضات والدبلوماسية للتوصل لتفاهمات لإنهاء الحرب.

كما أكد وزير الخارجية أهمية تفعيل أطر العمل العربي المشترك، والشروع في وضع آليات تنفيذية فعالة تتيح اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية اللازمة لصيانة الأمن القومي العربي، بما يشمل بلورة مفهوم عملي للأمن الجماعي العربي، للتحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الكويتي عن بالغ تقديره لمواقف مصر الداعمة لبلاده، مشيداً بالعلاقات الأخوية التاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين، مثمنا الدور المصري المحوري في دعم الامن الاستقرار الإقليمي، وجهودها المستمرة لخفض التصعيد وتعزيز التضامن العربي.

وتناول اللقاء سبل دفع وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكدا وزيرا خارجية مصر والكويت الحرص على البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتطوير مجالات التعاون المشترك، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التنمية والازدهار، حيث أشاد الوزيران بعمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.