التموين تقرر رفع أسعار استلام القمح المحلي من المزارعين

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعديل أسعار شراء القمح المحلي لموسم 2026.

وحصل صدى البلد على نص القرار رقم 62 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 7 أبريل، والذي تضمن تحديد أسعار توريد القمح المحلي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وفقًا لدرجة النظافة، حيث بلغ سعر الأردب 150 كيلوجرامًا، 2500 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، و2450 جنيهًا لدرجة 23 قيراطًا، و2400 جنيه لدرجة 22.5 قيراط.

وتضمن القرار أيضًا إجراء تعديل إداري، تمثل في حذف عبارة تتعلق بالشركات المتخصصة من أحد بنود قرار سابق، وذلك في خطوة تستهدف تنظيم عملية التوريد ورفع كفاءتها.

ومن المقرر نشر القرار في «الوقائع المصرية»، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويحمل القرار توقيع وزير التموين والتجارة الداخلية.