السفير عاطف سالم: نتنياهو يستغل بند لبنان لتدمير ما تم الاتفاق عليه

أكد السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن إسرائيل يحكمها حاليا اليمين المتطرف الأمر الذي يلقي بظلالة على تعاملهم في الأمور الحالية، مضيفا أن إسرائيل مستمرة في ضرب لبنان بسبب الدعم الأمريكي المستمر.

واضاف السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، في لقاء مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، أن اليمين المتطرف بدأ يسيطر على إسرائيل وخاصة أنه أصبح لديه أرضية شعبية في الداخل الإسرائيلي، متابعا أن حزب الله في لبنان أزمة كبيرة لدى إسرائيل.

وتابع السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن إسرائيل تحاول الانتهاء من أكبر كم ممكن من الأعمال لإنهاء حزب الله في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن لبنان تعاني معانه شديد في ظل الظروف الحالية.

وأشار السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، إلى أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو يستغل بند لبنان لتدمير ما تم الاتفاق عليه.