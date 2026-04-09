عصام سالم: توروب أحدث فوضى تكتيكية عارمة في الأهلي خلال لقاء سيراميكا كليوباترا

انتقد عصام سالم، الناقد الرياضي، الشكل الذي ظهر به الأهلي خلال مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، ملقيًا اللوم على المدرب الدنماركي ييس توروب.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الإعلام الأهلاوي دائمًا ما يصدر رسالة أن الأهلي فريق لا يخسر وإدارته لا تخطئ، فحينما تحدث إخفاقات ونتائج متراجعة تحدث الأزمة».

وأردف قائلًا: «الأهلي كان يمكن أن يخسر مباراة سيراميكا كليوباترا ولا يتعادل حتى.. لو نجح أيمن موكا لاعب سيراميكا كليوباترا في تسجيل انفراد تام بالمرمى قبل نهاية اللقاء».

وتابع قائلًا: «الأهلي لم تأتِ له الفرص التي لاحت لسيراميكا كليوباترا طوال أحداث المباراة لذلك سيراميكا كان الأقرب للفوز.

ومضى يقول: «كانت هناك فوضى تكتيكية عارمة في الأهلي من المدرب ييس توروب.. المدرب دفع بكل الأورواق الهجومية بشكل مبالغ فيه دون أي أدوار هجومية واضحة لكل لاعب».

وفي سياق مختلف، أشاد عصام سالم بالمستوى الذي يقدمه ناصر منسي مع الزمالك، معتبرًا أن ناصر منسي هو أفضل مهاجم في مصر في الفترة الحالية.

ورأى عصام سالم أن هدف ناصر منسي الشخصي الثاني له مع الزمالك في مرمى المصري البورسعيدي هو أفضل هدف تم تسجيله في الجولة الماضية من الدوري المصري.