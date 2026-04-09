خدمات أمنية ومرورية مكثفة قبل عيد القيامة.. فيديو

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن الازدحام المروري يرتبط عادة بالفترة التي تسبق الأعياد، نتيجة إقبال المواطنين على شراء المستلزمات والخروج للتنزه، موضحًا أن الكثافات تقل خلال أيام العيد نفسها مع توجه المواطنين إلى أماكن مختلفة.

وأوضح هشام، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك خدمات أمنية ومرورية مكثفة يتم نشرها في محيط الكنائس تزامنًا مع احتفالات الإخوة المسيحيين، مع فرض حرم آمن ومنع الانتظار الخاطئ، وسحب السيارات المخالفة لتسهيل الحركة المرورية.

وأشار الخبير المروري إلى أن التكدسات التي تم رصدها مؤخرًا تعود إلى تأخر المواطنين في شراء احتياجاتهم حتى الساعات الأخيرة قبل مواعيد غلق المحال، مؤكدًا أن هذا السلوك يؤدي إلى ضغط مروري كبير خاصة في المناطق التجارية.

وأضاف أن الإدارة العامة للمرور تعتمد على انتشار الدوريات والأوناش لرفع السيارات المخالفة، خاصة الانتظار صفًا ثانيًا أو في مطالع ومنازل الكباري، لما لها من تأثير مباشر على تقليل الحارات المرورية وزيادة الكثافات.

ونصح اللواء أحمد هشام بضرورة تقليل استخدام السيارات الخاصة، والاعتماد على وسائل النقل الجماعي الحديثة، مشيرًا إلى تطور شبكة النقل في مصر والتي تشمل أتوبيسات حديثة ووسائل نقل ذكية مثل القطار الكهربائي.

ونصح بالابتعاد عن مناطق الأعمال والإنشاءات، خاصة في شارع الهرم بسبب أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق، مع استخدام محاور وطرق بديلة مثل محور خاتم المرسلين وشارع فيصل.



