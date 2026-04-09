هندي : الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الرقمي .. ورئيس اتصالات النواب لـ صدى البلد : سنستعين بخبراء للحديث عن إيجابياته وسلبياته

استقبل المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نعيم يزبك رئيس شركة Microsoft في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والوفد المرافق له؛ حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي .

حضر اللقاء الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية وميرنا عارف الرئيس التنفيذي الاقليمي للأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الاوسط وأفريقيا لشركة مايكروسوفت، والمهندس محمد قاسم مدير عام شركة مايكروسوفت مصر، وأحمد عطية رئيس القطاع الحكومي بشركة مايكروسوفت مصر، والمهندس محمد بيبرس المسئول التتفيذي للحسابات الاستراتيجية بالقطاع الحكومي بشركة مايكروسوفت مصر، وعدد من قيادات الوزارة.

كما حضر عبر الفيديو كونفرنس المهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى.

وخلال اللقاء؛ أكد المهندس رأفت هندي أن الدولة تولي اهتماما بتبني التكنولوجيات البازغة و في مقدمتها الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى الجهود المبذولة في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بما يضمن تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد؛ موضحا حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية، ومن بينها شركة مايكروسوفت، لنقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء قدرات الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتها لمواكبة التطورات المتسارعة، فضلًا عن تحسين كفاءة الخدمات الحكومية من خلال توظيف حلول الذكاء الاصطناعي في تطوير آليات تقديم الخدمات.

وأشار المهندس رأفت هندي إلى أن الوزارة تعمل على دعم الشركات الناشئة وتمكينها من تطوير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التوسع في استخدامات هذه التقنيات في مختلف القطاعات، بما يدعم توجه الدولة نحو تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وبيسر للمواطنين ؛ مؤكدا أن هذه الجهود تشمل أيضا العمل على إعداد جيل من الكفاءات القادرة على تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المجتمعية، وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل العالمي، من خلال برامج تدريبية متخصصة ترتكز على التطبيق العملي.

وقد شهد اللقاء تسليط الضوء على مشروعات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة مايكروسوفت مصر ومن بينها مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بشأن دعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والتي تنص على التعاون في تدريب وتأهيل نحو 100 ألف متدرب من الشباب والعاملين فى تخصصات تكنولوجيا المعلومات وموظفى وحدات التحول الرقمى بالوزارات والجهات الحكومية على تقنيات الذكاء الاصطناعى، بالإضافة الى تدريب المدربين وذلك من خلال محتوى تدريبى شامل ومسارات تدريبية مخصصة لكل مجموعة مستهدفة تقدمها مايكروسوفت مع توفير التدريب العملى.

وتم الاتفاق على تعميق التعاون في هذا المجال من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف دعم وتمكين الشركات الناشئة، إلى جانب إعداد برامج لبناء القدرات الرقمية للعاملين في عدد من الجهات الحكومية، مع تحديد الجهات المستهدفة ووضع خطة تنفيذية محددة.

وتطرق اللقاء إلى التطبيقات التى طورها مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم بحث التعاون بين المركز والشركة لتعزيز تكامل النموذج اللغوي العربي الكبير (كرنك) و الذي تم تطويره بمعرفة المركز مع ما تقدمه الشركة من منصات سحابية محلية داخل مصر.

كما تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم التحول الرقمي، وتيسير إجراءات الوصول إلى الخدمات على منصة مصر الرقمية.

ومن جانبه قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إننا نعتبر الذكاء الاصطناعي من التكنولوجيا الحديثة المتطورة بشكل كبير جدا، وأرى أن البعض يتحدث عن سلبياتها، وبالفعل هناك سلبيات سنواجهها بالتشريعات، ولكن هناك إيجابيات كثيرة للذكاء الاصطناعي، ومن يستخدم إيجابيات التكنولوجيا سواء ذكاء اصطناعي أو أي تكنولوجيا فإن الإيجابيات مفيدة بشكل كبير جدا.

وأضاف بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": ولكن للأسف البعض يميل إلى السلبيات، حيث يستطيع الطالب الجامعي أن يقوم بعمل أبحاثه من خلال الذكاء الاصطناعي، ما سيوفر عليه كثيرا ويساعد في الحياة اليومية بشكل كبير جدا إذا استخدمت إيجابياته.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: كما أننا بصدد عمل توصيات كبيرة جدا، وسيكون بالتعاون مع الحكومة ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لطرح ملف الذكاء الاصطناعي، وستتم الاستعانة بخبراء متخصصين يتحدثون في إيجابياته وسلبياته.