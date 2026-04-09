قرار عاجل بـ الكاف بـ إيقاف نجم نهضة بركان عامين في تعاطي المخدرات
من مريوط.. البابا تواضروس يكشف أسرار خميس العهد الثلاثة | صور
الوزراء يوافق علي مد مهلة التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم 3 أشهر
الوزراء يوافق على تعديل قانون الجمارك
لأول مرة .. طاقم حكام مصري كامل في كأس العالم
بني سويف تعتزم تخصيص مدرسة فنية للتعليم 3 سنوات في مجال الاتصالات
جيش الاحتلال يوجه إنذارا عاجلا لسكان الضاحية الجنوبية بإخلاء منازلهم
حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل
ضربوه بألة حادة.. إصابة شخص إثر وقوع مشاجرة في الدقهلية
لقاء عربي أوروبي لبحث التصعيد في الأراضي العربية ووقف الحرب على إيران
إيران تستخدم الذكاء الاصطناعي للسخرية من ترامب .. من ينتصر في حرب الميمز؟
26 مليار جنيه أرباحا.. صعود مؤشرات البورصة وتعطيل التداول الأحد والإثنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

هندي : الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الرقمي .. ورئيس اتصالات النواب لـ صدى البلد : سنستعين بخبراء للحديث عن إيجابياته وسلبياته

معتز الخصوصي

استقبل المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  نعيم يزبك رئيس شركة Microsoft في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والوفد المرافق له؛ حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي .

حضر اللقاء الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية وميرنا عارف الرئيس التنفيذي الاقليمي للأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الاوسط وأفريقيا لشركة مايكروسوفت، والمهندس محمد قاسم مدير عام شركة مايكروسوفت مصر، وأحمد عطية رئيس القطاع الحكومي بشركة مايكروسوفت مصر، والمهندس محمد بيبرس المسئول التتفيذي للحسابات الاستراتيجية بالقطاع الحكومي بشركة مايكروسوفت مصر، وعدد من قيادات الوزارة.

كما حضر عبر الفيديو كونفرنس المهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى.

وخلال اللقاء؛ أكد المهندس رأفت هندي أن الدولة تولي اهتماما بتبني التكنولوجيات البازغة و في مقدمتها الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى الجهود المبذولة في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بما يضمن تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد؛ موضحا حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية، ومن بينها شركة مايكروسوفت، لنقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء قدرات الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتها لمواكبة التطورات المتسارعة، فضلًا عن تحسين كفاءة الخدمات الحكومية من خلال توظيف حلول الذكاء الاصطناعي في تطوير آليات تقديم الخدمات.

وأشار المهندس رأفت هندي إلى أن الوزارة تعمل على دعم الشركات الناشئة وتمكينها من تطوير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التوسع في استخدامات هذه التقنيات في مختلف القطاعات، بما يدعم توجه الدولة نحو تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وبيسر للمواطنين ؛ مؤكدا أن هذه الجهود تشمل أيضا العمل على إعداد جيل من الكفاءات القادرة على تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المجتمعية، وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل العالمي، من خلال برامج تدريبية متخصصة ترتكز على التطبيق العملي.

وقد شهد اللقاء تسليط الضوء على مشروعات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة مايكروسوفت مصر ومن بينها مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بشأن دعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والتي تنص على التعاون في تدريب وتأهيل نحو 100 ألف متدرب من الشباب والعاملين فى تخصصات تكنولوجيا المعلومات وموظفى وحدات التحول الرقمى بالوزارات والجهات الحكومية على تقنيات الذكاء الاصطناعى، بالإضافة الى تدريب المدربين وذلك من خلال محتوى تدريبى شامل ومسارات تدريبية مخصصة لكل مجموعة مستهدفة تقدمها مايكروسوفت مع توفير التدريب العملى.

وتم الاتفاق على تعميق التعاون في هذا المجال من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف دعم وتمكين الشركات الناشئة، إلى جانب إعداد برامج لبناء القدرات الرقمية للعاملين في عدد من الجهات الحكومية، مع تحديد الجهات المستهدفة ووضع خطة تنفيذية محددة.

وتطرق اللقاء إلى التطبيقات التى طورها مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم بحث التعاون بين المركز والشركة لتعزيز تكامل النموذج اللغوي العربي الكبير (كرنك) و الذي تم تطويره بمعرفة المركز مع ما تقدمه الشركة من منصات سحابية محلية داخل مصر.

كما تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم التحول الرقمي، وتيسير إجراءات الوصول إلى الخدمات على منصة مصر الرقمية.

ومن جانبه قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إننا نعتبر الذكاء الاصطناعي من التكنولوجيا الحديثة المتطورة بشكل كبير جدا، وأرى أن البعض يتحدث عن سلبياتها، وبالفعل هناك سلبيات سنواجهها بالتشريعات، ولكن هناك إيجابيات كثيرة للذكاء الاصطناعي، ومن يستخدم إيجابيات التكنولوجيا سواء ذكاء اصطناعي أو أي تكنولوجيا فإن الإيجابيات مفيدة بشكل كبير جدا.

وأضاف بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": ولكن للأسف البعض يميل إلى السلبيات، حيث يستطيع الطالب الجامعي أن يقوم بعمل أبحاثه من خلال الذكاء الاصطناعي، ما سيوفر عليه كثيرا ويساعد في الحياة اليومية بشكل كبير جدا إذا استخدمت إيجابياته.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: كما أننا بصدد عمل توصيات كبيرة جدا، وسيكون بالتعاون مع الحكومة ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لطرح ملف الذكاء الاصطناعي، وستتم الاستعانة بخبراء متخصصين يتحدثون في إيجابياته وسلبياته.

الذكاء الاصطناعي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي توطين التكنولوجيا

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

نعيم قاسم أمين عام حزب الله

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

الزمالك

الزمالك يجس نبض محمد رأفت لضمه في الموسم الجديد

حالة الطقس

تقلبات ربيعية.. "الأرصاد" تحذر من ذروة ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة تضرب الطرق

أفضل الأعمال بعد الفجر

أفضل الأعمال بعد الفجر حتى الشروق.. 5 عبادات يغفلها كثيرون

صورة أرشيفية

استهداف جسر القاسمية.. غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني

أرشيفية

مصطفى بكري: ماسبيرو قلعة الإعلام المصري..وفهمي عمر كان نموذجًا مميزًا في المهنية

أرشيفية

خبير يكشف تأثير بؤر التوتر على اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

بالصور

خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

نور النبوي والمعزة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

