الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

غضب جماهيري عارم.. خسارة مؤلمة تفجر الجدل| ماذا يحدث فى ليفربول؟

أرني سلوت
أرني سلوت
أمينة الدسوقي

أشعلت هزيمة ليفربول أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-0، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، موجة غضب واسعة بين جماهير "الريدز"، ليس فقط بسبب النتيجة، بل نتيجة قرارات فنية مثيرة للجدل اتخذها المدرب أرني سلوت، أبرزها استبعاد النجم المصري محمد صلاح من المشاركة.

صلاح خارج الحسابات قرار غير مفهوم

رغم أهمية المباراة وحاجة الفريق لخبرة نجومه، بقي محمد صلاح على مقاعد البدلاء طوال اللقاء، دون أن يشارك ولو لدقيقة واحدة، حتى بعد قيامه بعمليات الإحماء،هذا القرار أثار استغراب الجماهير، خاصة في ظل افتقاد الفريق لأي خطورة هجومية، حيث فشل ليفربول في تسديد كرة واحدة على المرمى طوال 90 دقيقة.

هجوم جماهيري لاذع على سلوت

انهالت الانتقادات من جماهير ليفربول عبر منصات التواصل، حيث اعتبر كثيرون أن ما حدث يمثل "إهانة" لأحد أعظم لاعبي النادي، وأشار أحد المشجعين إلى أن صلاح، الذي يُعد من بين أفضل هدافي دوري الأبطال في تاريخ النادي، لم يحظَ بالتقدير الكافي، رغم تاريخه الحافل وإنجازاته.

مقارنات تزيد من حدة الغضب

زادت حدة الانتقادات مع الدفع بلاعبين آخرين على حساب صلاح، مثل Cody Gakpo، وهو ما أثار تساؤلات حول أولويات المدرب وخياراته الفنية، واعتبرت الجماهير أن هذا القرار يعكس خللا واضحا في إدارة المباراة، خاصة في مواجهة بحجم ربع نهائي دوري الأبطال.

إشادات سابقة تضع القرار تحت المجهر

استعاد بعض المشجعين تصريحات الأسطورة Thierry Henry، التي أكد فيها أن صلاح كان دائما المنقذ في أوقات الأزمات، وأن تراجع مستواه غالبا ما ينعكس على الفريق بأكمله، ما يعزز من أهمية وجوده في مثل هذه المباريات.

صحف أوروبا تنتقد وخطة فاشلة

لم تقتصر الانتقادات على الجماهير، بل امتدت إلى الصحف العالمية، التي سلطت الضوء على فشل خطة سلوت أمام التفوق الباريسي، وأشارت تقارير صحفية إلى أن ليفربول افتقد الفاعلية الهجومية، في حين تألق Khvicha Kvaratskhelia في قيادة هجوم باريس سان جيرمان، وسط سيطرة واضحة للفريق الفرنسي.

تفوق باريسي يُعقد المهمة

أكدت تحليلات أوروبية أن باريس سان جيرمان كان قادرا على تسجيل أهداف أكثر، في ظل الهيمنة على مجريات اللقاء، ما يجعل مهمة ليفربول في مباراة الإياب على ملعب "أنفيلد" أكثر تعقيدا، وقد تتطلب "ريمونتادا" استثنائية.

تحذيرات من أسطورة ليفربول

من جانبه، حذر أسطورة النادي Steven Gerrard من صعوبة مواجهة العودة، مؤكدا أن الفريق الفرنسي يمتلك قوة كبيرة، وأن التأهل لن يكون سهلا في ظل الظروف الحالية.

مستقبل سلوت على المحك

في ظل هذه الأجواء المتوترة، باتت الضغوط تتزايد على المدرب الهولندي، مع تصاعد الدعوات داخل جماهير ليفربول لإعادة النظر في قراراته الفنية، خاصة إذا استمر تراجع النتائج، ويبقى لقاء الإياب بمثابة اختبار حاسم، قد يحدد ملامح المرحلة المقبلة داخل "أنفيلد".

سلوت ليفربول باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا الريدز أسطورة ليفربول

