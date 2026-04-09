المالية تعلن إجراءتها للتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء

كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن استهداف الحكومة التوسع في مشروعات التحول للطاقة الجديدة والمتجددة بشراكات قوية مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

وأوضح خلال مائدة مستديرة حول العمل على خفض الانبعاثات الكربونية، أن وزارته بدأت التحرك بقوة لرفع كفاءة استخدام الطاقة بالاقتصاد المصري والتوسع فى الطاقات الجديدة والمتجددة، من خلال على تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية؛ مما يستلزم تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وأوضح كجوك، أننا نستهدف أيضًا دفع مسار الاستخدام السلمي للطاقة النووية في توليد الكهرباء من خلال تسريع وتيرة العمل بمشروع «الضبعة».

أضاف ان الوزارة تعمل على تخصيص الاستثمارات الحكومية الكافية لرفع قدرات شبكات النقل والتوزيع لتحقيق أقصى استفادة من الطاقات الجديدة.

أضاف الوزير، أننا نعمل بشكل جماعى فى الحكومة لتقديم المزيد من الحوافز لتسريع التحول للطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا إلى أن الموازنات المقبلة ستشهد استمرار البرامج التحفيزية والمساندة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية