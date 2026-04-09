«حماية المستهلك» تحذّر من العروض الوهمية وصفحات مجهولة تنصب على المواطنين |تفاصيل

مع تزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة، حذر جهاز حماية المستهلك المواطنين من العروض الوهمية والصفحات مجهولة المصدر التي تتسبب في خسائر مالية وصحية كبيرة.

يأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه القطاع الإلكتروني نموًا سريعًا، ما يضع المسؤولية على المستخدمين والجهات الرقابية لضمان سلامة التعاملات.

حجم الشكاوى وتوزيعها

كشف إسلام الجزار، المتحدث باسم الجهاز، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الجهاز تلقى نحو 211 ألف شكوى خلال عام 2025، منها 35 ألف شكوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تعكس التحديات التي تواجه المستهلكين في السوق الرقمي.

وأشار إلى أن الجهاز يقسم السوق الإلكتروني إلى قسمين:

المنصات الرسمية: مواقع ومعروفة ومرخصة داخل مصر، تلتزم بقوانين حماية المستهلك.

الصفحات مجهولة المصدر: يمكن لأي شخص إنشاؤها دون التزام قانوني، وغالبًا ما تعرض منتجات غير مطابقة للمواصفات أو لا يتم الرد على شكاوى العملاء بعد البيع.

نصائح لحماية المستهلك

شدد الجهاز على ضرورة اتباع عدة إجراءات لتجنب الوقوع في فخ النصب:

الشراء فقط من منصات رسمية وموثوقة داخل مصر.

الدفع عند الاستلام ومعاينة المنتج قبل السداد.

عدم ربط البطاقات البنكية بمواقع غير آمنة.

التأكد من مصدر المنتج ومصداقية الجهة البائعة قبل إتمام أي عملية شراء.

وأكد الجزار أن العروض المغرية قد تكون وسيلة لجذب المستهلك لكنها غالبًا تخفي وراءها عمليات احتيال، وأن المواطن يجب أن يكون حذرًا دائمًا قبل اتخاذ قرار الشراء.

التعاون مع الجهات الأمنية

أوضح المتحدث أن الجهاز يتعاون مع مباحث الإنترنت ووزارة الداخلية لتتبع الصفحات الوهمية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، خاصة تلك التي تروج لمنتجات طبية أو مستحضرات تخسيس غير مرخصة، والتي تمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.