إلهام أبو الفتح
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وسام التميز الذهبي بجامعة قناة السويس | دعم نوعي للعاملين من حاملي الدراسات العليا

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

عُقد اجتماع موسع للمتقدمين لجائزة “وسام التميز الذهبي” للعاملين بجامعة قناة السويس ، في إطار توجه الجامعة نحو دعم الكفاءات العلمية من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه الأكاديمية والمهنية، وتعظيم الاستفادة من خبراتهم في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي خلال الاجتماع حرص الجامعة على تمكين العاملين علميًا ومهنيًا، من خلال إتاحة الفرص لهم للمشاركة الفعالة في تقديم مقترحات تطوير العمل، حيث تم طرح عدد من المبادرات العملية، من بينها إنشاء مجموعة تواصل عبر تطبيق “واتس آب” تضم الحاصلين على الماجستير والدكتوراه لتبادل الأفكار والرؤى التطويرية، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية متخصصة لكل فئة وفقًا لمجال عملها، بما يسهم في تنمية المهارات وتحسين جودة الأداء.

كما ناقش الاجتماع أهمية الاستفادة من الكوادر العلمية داخل الجهاز الإداري في تقديم محاضرات للطلاب ضمن البرامج التدريبية التي ينفذها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بما يعزز التكامل بين الخبرة الأكاديمية والتطبيق العملي، فضلًا عن دعم العاملين للحصول على دورات إعداد المدربين (TOT) وبرامج تنمية مهارات العرض والتقديم، بما يؤهلهم للقيام بأدوار تدريبية فعالة داخل الجامعة وخارجها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التميز المؤسسي، وبما يعكس توجهًا واضحًا نحو بناء بيئة عمل قائمة على الابتكار وتبادل المعرفة.

وفي ختام الفعاليات، أُشير إلى أن تنظيم الجائزة يأتي من خلال الإدارة العامة للمشروعات البيئية بإشراف المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة، والمحاسبة منى أوزوريس مدير إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية، في إطار دعم المبادرات التي تعزز من كفاءة العاملين وتدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة داخل الجامعة.

خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد

آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين
سيارات كوبيه
سيارات كوبيه
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
