وكيل مشروعات النواب : نجاح الهدنة بين أمريكا وإيران يضاف إلى سجل مصر في إدارة الأزمات

أكد النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية يمثل نجاحًا دبلوماسيًا بارزًا يضاف إلى سجل مصر في إدارة الأزمات الدولية.

وأوضح نشأت العمدة خلال تصريحات له اليوم، أن القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي تعتمد على التوازن الدبلوماسي والحوار البناء كآلية فعالة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وتجنب التصعيد العسكري الذي يهدد الأمن الإقليمي.

وأشار وكيل مشروعات البرلمان إلى أن مصر أثبتت من جديد أنها شريك استراتيجي موثوق قادر على تقديم حلول عملية تعكس الحكمة السياسية، وتحقق مصالح جميع الأطراف مع الحفاظ على الاستقرار في المنطقة كما شدد على أن هذا النجاح يعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرة القاهرة على قيادة مسارات السلام وإدارة الأزمات المعقدة، بما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية.

وأضاف نائب الصعيد أن الدور المصري لم يقتصر على الوساطة بين واشنطن وطهران فقط، بل امتد لدعم دول الخليج في حماية أمنها واستقرارها، مشيرًا إلى أن القاهرة كانت حريصة على تعزيز التنسيق الإقليمي وتقديم الدعم السياسي والدبلوماسي لضمان مصالح الخليج ومقدرات شعوبه، في إطار سياسة مصر الثابتة التي ترفض أي ممارسات تهدد السلم والأمن الإقليمي.

وأضاف النائب محمد نشأت العمدة أن هذه الهدنة تمثل فرصة حقيقية للبناء عليها نحو اتفاق شامل ودائم، يحقق الأمن والاستقرار، ويتيح المجال للتنمية بدلًا من الانجرار نحو الصراعات، مؤكدًا أن الجهود الدولية والإقليمية المستمرة يجب أن تصب في دعم مسار التهدئة، مع الإشادة بالدور التاريخي لمصر في ترسيخ دعائم السلام والأمن في المنطقة.