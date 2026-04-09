بقيمة 29 مليون جنيه.. أبو الشيخ يطالب بإعفاء مزارعي دار السلام من مديونياتهم

تقدّم النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، بطلب إلى الدكتور أحمد أمين، رئيس قطاع معالجة الديون المتعثرة، بشأن أوضاع صغار المزارعين بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وخاصة المتعثرين منهم في سداد القروض، في ظل ما يشهده القطاع الزراعي من ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

وأوضح النائب، في الطلب المقدم ، أن المزارعين تعرضوا خلال الفترة الأخيرة لتدهور حاد في أسعار المحاصيل الزراعية، بالتزامن مع ارتفاع كبير في تكاليف مستلزمات الإنتاج، وعلى رأسها السولار (الديزل) والأسمدة الكيماوية والتقاوي، ما أدى إلى فجوة واضحة بين تكلفة الإنتاج والعائد، ودخول العديد من الأسر الزراعية في دائرة التعثر.

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من صغار المزارعين أصبح غير قادر على سداد التزاماته، ليس تقاعسًا، وإنما نتيجة ظروف قهرية خارجة عن إرادتهم، الأمر الذي يهدد استقرار آلاف الأسر في مركز دار السلام.

وطالب النائب بضرورة إعفاء صغار المزارعين المتعثرين بالمركز من مديونياتهم، والتي تُقدّر بنحو 29 مليون جنيه تقريبًا، حفاظًا على استقرار الأسر ودعمًا لاستمرار النشاط الزراعي.

كما دعا إلى اتخاذ إجراءات مساندة مستقبلية تحول دون تكرار هذه الأزمة، بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج وأسعار المحاصيل.

وأكد أن التدخل العاجل في هذا الملف سيكون له أثر بالغ في حماية البعد الاجتماعي للأسر الزراعية، والحفاظ على دورة الإنتاج، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي.