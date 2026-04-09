الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
محافظات

المنصورة.. تكريم محمد عبد العظيم تقديرًا لمسيرته وتولِّيه رئاسة جامعة المنصورة الأهلية

همت الحسينى

نظَّمت جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور شريف خاطر، فعاليةً لتكريم الدكتور محمد عبد العظيم، تقديرًا لمسيرته الأكاديمية والإدارية، وذلك بمناسبة تولِّيه رئاسة جامعة المنصورة الأهلية.

 حيث حضر التكريم  الدكتور السعيد عبد الهادي، رئيس جامعة حورس، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب نواب رئيس الجامعة السابقين، وعمداء الكليات بجامعتي المنصورة والمنصورة الأهلية،  سعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، والعقيد أحمد علي، مساعد المستشار العسكري لمحافظة الدقهلية، وممثل مكتب المخابرات الحربية بالمحافظة.

كما شارك  أسامة موسى أمين عام الجامعة الأسبق، وأمناء الجامعة المساعدون الحاليون والسابقون، ووكلاء الكليات، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومديرو المراكز والمستشفيات الجامعية، إلى جانب ممثلي الصحافة والإعلام، ولفيف من القيادات الأكاديمية والإدارية.

و أكد الدكتور شريف خاطر أن مسيرة الدكتور محمد عبد العظيم تمثل نموذجًا متكاملًا للعمل المؤسسي، لافتًا إلى أن بداية التعاون بينهما تعود إلى فترة عمادته لكلية الحقوق، بالتزامن مع عمادة الدكتور محمد عبد العظيم لكلية الهندسة، وهو ما أتاح مساحةً لتعاونٍ مثمر داخل العمل الجامعي، وكذلك في إطار مجلس الجامعة.

وأضاف أن إدارة الجامعة خلال السنوات الماضية ارتكزت على فلسفة العمل الجماعي لا الفردي، حيث شكَّل التكامل بين التخصصات المختلفة، خاصة القانونية والهندسية والإدارية، عنصرًا حاسمًا في تحقيق الإنجازات، مشيرًا إلى حرص الدكتور محمد عبد العظيم على ترسيخ مفهوم «الكيان الواحد»، بما انعكس بشكل مباشر على كفاءة الأداء المؤسسي.

كما نوَّه إلى دوره المحوري في إدارة الملف الهندسي، من خلال الإشراف على تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، من بينها مشروع زراعة الكبد، وتطوير البنية التحتية بالكليات، واستكمال المشروعات، إلى جانب إسهاماته في تأسيس وتجهيز جامعة المنصورة الأهلية، التي حققت نسب جاهزية متقدمة تجاوزت 95%، بما يعكس تكاملًا مؤسسيًّا قائمًا على التخطيط والعمل المشترك.

و أكد الدكتور محمد عطية البيومي أن مسيرته الأكاديمية والإدارية قد تقاطعت مع مسيرة الدكتور محمد عبد العظيم في محطات مهمة اتسمت بالتعاون والتكامل، وأسهمت في دعم وتطوير عدد من الملفات الحيوية داخل الجامعة.

وأوضح أن بداية هذا التعاون تعود إلى عام 2019، خلال تولِّيه عمادة كلية الطب، حيث واجهت الكلية تحدياتٍ هندسية وخطط تطوير متعددة، وكان للدكتور محمد عبد العظيم دورٌ بارز في التعامل معها بكفاءة، مشيدًا بما يتمتع به من إخلاصٍ والتزامٍ وقدرةٍ على القيادة والعمل الإداري والأكاديمي.

وأكد الدكتور طارق مصطفى غلوش أن جامعة المنصورة تحرص على ترسيخ تقليد مؤسسي راسخ قائم على تكريم أبنائها المتميزين، تقديرًا لما قدَّموه من جهودٍ أسهمت في دعم مسيرة العمل الجامعي.

وأعرب الدكتور محمد عبد العظيم عن خالص شكره وتقديره لإدارة جامعة المنصورة على هذا التكريم، مؤكدًا اعتزازه الكبير بالانتماء إلى هذا الصرح الأكاديمي العريق، مشيرًا إلى أن الجامعة كان لها دور محوري في تشكيل مسيرته العلمية والمهنية.

وأكد أن ما تحقق من إنجازات لم يكن نتاج جهدٍ فردي، بل جاء نتيجة عملٍ جماعي قائم على التكامل والإخلاص، لافتًا إلى أن ثقافة العمل داخل الجامعة ترتكز على الاجتهاد والسعي المستمر للارتقاء بالمؤسسة، مع التركيز على الحفاظ على ريادة جامعة المنصورة بين المؤسسات التعليمية، وأشار إلى أن النجاح الحقيقي يقوم على العمل الجاد والمنظم، والعمل بروحٍ هادئة تتيح التفكير والتخطيط السليم، مؤكدًا حرصه على بذل أقصى الجهد خلال المرحلة المقبلة في جامعة المنصورة الأهلية، والعمل على استكمال مسيرة البناء والتطوير، انطلاقًا من رؤية تستهدف تأسيس نموذج تعليمي حديث يواكب متطلبات العصر.

واختُتمت الفعالية بقيام الدكتور شريف خاطر بتسليم درع الجامعة للدكتور محمد عبد العظيم، والتقاط الصور التذكارية.

الدقهليه جامعه المنصوره الهندسه

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

800 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

رئيس الوزراء: تعديل مواعيد غلق المحلات لتمتد للساعة 11 مساء حتى يوم 27 أبريل

الجوهري مشرفًا عامًا على مكتب رئيس الوزراء | خاص

انقطاع النفس أثناء النوم يزيد خطر النوبات القلبية والوفاة بنسبة 71%

موجود فى كل بيت .. نوع خضار غير متوقع يحمى من 15 مرضًا

وظائف تزيد من خطر الإصابة بالخرف .. وأخرى تقلل منه

طريقة عمل كورنيه الشاورما في 10 دقائق.. وصفة سريعة وشهية

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

