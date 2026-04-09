خبيرة بالِشأن الإيراني: طهران تواصل التوسع الإقليمي رغم الضربات الإسرائيلية والأمريكية

أكدت الدكتورة هدى رؤوف خبيرة في الشأن الإيراني، أن إيران تمتلك مشروعًا إقليميًا وسياسة خارجية قائمة على التوسع والتمدد خارج حدودها، معتبرة أن أي مواجهة ضدها يجب أن تُدار خارج أراضيها.

وقالت هدى رؤوف، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الضربات العسكرية ما تزال مستمرة من جميع الأطراف، لا سيما إسرائيل، رغم طلب إيران وقف الأعمال العدائية على المستوى الإقليمي، ولكن إسرائيل تواصل هجماتها على لبنان، ما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.

وتابعت الخبيرة بالشأن الإيراني، أن إيران تنظر لنفسها على أنها لم تُهزم خلال صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، على الرغم من تدمير البنية الأمنية والاستراتيجية لها، ما يعكس ثقتها في قدرتها على الاستمرار في السياسة الإقليمية رغم الضغوط الخارجية.