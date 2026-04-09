عالم أزهري: الوصاية للجد بعد الأب.. والقضاء يملك نقلها للأم بشروط

أكد الشيخ علي المطيعي، من علماء الأزهر الشريف، أن الوصاية تنتقل إلى الجد بعد وفاة الأب، موضحًا أن الهدف الأساسي منها هو الإنفاق على الأحفاد ورعاية شؤونهم.

وقال علي الطيعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن الأم يمكنها اللجوء إلى القضاء والنيابة الحسبية، التي تتولى الإشراف على أموال القُصّر، للمطالبة بنقل الوصاية إليها في حال وجود مبررات تستدعي ذلك، مؤكدا أن المحكمة تملك سلطة نقل الوصاية من الجد إلى الأم وفقًا لما تراه محققًا لمصلحة الصغير.

وتابع أن الأب يظل صاحب الولاية الكاملة على أبنائه طالما كان على قيد الحياة، بينما لا تملك الأم، وفقًا للأحكام الشرعية، ولاية تزويج بناتها دون وجود ولي.

وشدد على ضرورة وجود قدر من المرونة في نقل الوصاية للأم إذا اقتضت مصلحة الأبناء ذلك، بما يحقق الرعاية الأفضل لهم في ظل المتغيرات الحالية.