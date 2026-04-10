كل ما تريد معرفته عن قِصر النظر.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

قِصر النظر، أو ما يُعرف طبيًا باسم قصر النظر، من أكثر مشكلات الإبصار شيوعًا، حيث يعاني المصابون به من صعوبة في رؤية الأشياء البعيدة بوضوح، بينما تكون الرؤية القريبة جيدة نسبيًا.



-ما هو قصر النظر؟

قصر النظر هو حالة تنكسر فيها الأشعة الضوئية داخل العين بشكل غير صحيح، فتتجمع أمام الشبكية بدلًا من السقوط عليها مباشرة، ما يؤدي إلى تشوش الرؤية البعيدة.



- الأسباب الشائعة لقصر النظر

تتعدد أسباب الإصابة بقصر النظر، ومن أبرزها:

العوامل الوراثية: إذا كان أحد الوالدين مصابًا، تزيد احتمالية إصابة الأبناء.

الإفراط في استخدام الشاشات: مثل الهواتف والتابلت لفترات طويلة.

القراءة عن قرب لفترات ممتدة دون راحة.

ضعف الإضاءة أثناء المذاكرة أو استخدام الأجهزة.

- اعراض قصر النظر

قد تظهر عدة علامات تشير إلى الإصابة بقصر النظر، منها:

عدم وضوح الرؤية للأشياء البعيدة

الحاجة إلى التحديق أو تضييق العينين لرؤية أفضل

الصداع المتكرر

إجهاد العين خاصة بعد استخدام الهاتف أو القراءة

صعوبة رؤية السبورة لدى الأطفال في المدرسة

يتم تشخيص قصر النظر من خلال:

فحص النظر لدى طبيب العيون

اختبار حدة الإبصار

قياس انكسار الضوء داخل العين

- طرق العلاج

لا يمكن “علاج” قصر النظر نهائيًا في كل الحالات، لكن يمكن تصحيحه بوسائل فعالة:

1. النظارات الطبية

وهي الحل الأكثر شيوعًا، وتساعد على تصحيح الرؤية بسهولة.

2. العدسات اللاصقة

تُستخدم كبديل للنظارات، لكنها تحتاج لعناية ونظافة دقيقة.

3. جراحات تصحيح النظر

مثل عملية الليزك، التي تعيد تشكيل القرنية لتحسين الرؤية.



- قصر النظر عند الأطفال

يلاحظ قصر النظر بشكل متزايد لدى الأطفال بسبب:

الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات

قلة التعرض للضوء الطبيعي

الدراسة لفترات طويلة دون راحة

-نصائح للوقاية

تقليل وقت استخدام الأجهزة الإلكترونية

اتباع قاعدة 20-20-20 (كل 20 دقيقة، انظر لشيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية)

الجلوس في إضاءة جيدة

إجراء فحص دوري للعين

تشجيع الأطفال على اللعب في الهواء الطلق

عند ملاحظة ضعف مفاجئ في الرؤية

إذا كان الطفل يقترب كثيرًا من التلفاز

وجود صداع مستمر أو إجهاد في العين

إهمال قصر النظر قد يؤدي إلى تفاقم الحالة وزيادة درجة ضعف الإبصار، لذلك ينصح بالتشخيص المبكر والمتابعة المستمرة.