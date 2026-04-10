طريقة عمل أوزي في البيت أحلى من الجاهز

قدمت الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل أوزي في البيت، فهي من الأكلات التي يفضل الكثير من الاشخاص تناولها وشرائها من المطاعم.

مقادير أوزي



● أرز بسمتي

● بسلة

● جزر

● جلاش

● زبدة

● لحم مفروم

● بصل مفروم

● ثوم مفروم

● سبع بهارات

● قرفة

● جوزة الطيب

● ملح

● فلفل

طريقة تحضير أوزي



يشوح البصل والثوم مع اللحمة المفرومة ويتبل بالملح واالتوابل.

تضاف البسلة والجزر ويضاف الأرز والماء ويترك ليطهى.

يضاف الحشو باردا على الجلاش ويغلق في بولة ويدهن بالزيت ويطهى بالفرن ويقدم.