مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية تواصل رفع كفاءة المحاور الحيوية بشوارع المدينة

قامت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية ، تحت إشراف م. أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل، بتنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق واستعادة المظهر الحضاري بمنطقة "نفيشة البحرية" و"دوران شل"، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية في المناطق الأكثر تكدسًا، ​تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، وفي إطار خطة محافظة الإسماعيلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

​حيث نفذت أطقم العمل بمديرية الطرق والنقل، على مدار فترات الليل أمس الخميس ٩ أبريل، أعمال رصف ورفع كفاءة شاملة في موقعين حيويين:

• ​امتداد شارع محمد علي (بمنطقة نفيشة البحرية): والذي يعد شريانًا حيويًا يربط ضواحي المدينة بمركزها.

• ​منطقة دوران شل (أمام إدارة المقاولون العرب): بحي ثان، والتي تمثل نقطة ارتكاز مرورية هامة.

​جاءت هذه الأعمال فور الانتهاء من كافة مشروعات المرافق في كلا الموقعين، وذلك لضمان جودة الأعمال الإنشائية وعدم تكرار الحفر مستقبلًا، وتأتي هذه الخطوة استجابةً للأهمية القصوى لهذه الطرق التي تتسم بكثافة مرورية مرتفعة، حيث تهدف المحافظة إلى إنهاء أي اختناقات وتسهيل حركة المواطنين ووسائل النقل.