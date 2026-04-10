عماد الدين حسين: دور مصر في تهدئة التوتر شهادة دولية على قوة دبلوماسيتها

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن ما أشار إليه موقع “أكسيوس” بشأن الدور المصري في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران يمثل شهادة مهمة على حجم الجهد الذي بذلته القاهرة خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن هذا الموقع يُعد من أبرز المنصات الإخبارية القريبة من دوائر صنع القرار في واشنطن، ما يمنح تقييمه مصداقية كبيرة.

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسنت أكرم، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر لم تتحرك بمفردها، بل ضمن شراكة إقليمية ضمت كلًا من باكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذا التحالف الرباعي لعب دورًا مؤثرًا في منع انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة التي كانت تهدد بإشعال صراع أوسع لا يخدم استقرار الإقليم.

وأكد رئيس تحرير جريدة الشروق، أن القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تابعت هذا الملف بشكل مباشر ودقيق، حيث تم تكليف وزارة الخارجية بالتحرك المستمر وعدم اليأس رغم تعثر جهود الوساطة في أكثر من مرحلة، مشيرًا إلى أن الاجتماعات التي عُقدت في الرياض ثم في إسلام آباد ساهمت بشكل واضح في الوصول إلى تفاهمات أفضت في النهاية إلى وقف إطلاق النار.

وأشار الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إلى أن الدور المصري لم يقتصر على احتواء الأزمة الراهنة فحسب، بل امتد ليشمل السعي نحو ترتيبات مستقبلية تضمن استقرارًا طويل الأمد وتحفظ الحقوق العربية، لافتًا إلى أن التجارب السابقة، مثل الاتفاق النووي عام 2015، أثبتت أن الحلول المؤقتة لا تكفي، وأن المطلوب الآن هو بناء مسار سلام حقيقي لا يأتي على حساب توازنات المنطقة أو مصالح شعوبها.