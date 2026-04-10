رئيس مجلس الشيوخ يشارك في ختام مؤتمر مجالس الشيوخ الإفريقية بالرباط

شارك المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ في ختام فعاليات مؤتمر جمعيه مجالس الشيوخ بافريقيا أمس الخميس بالرباط، بالمملكة المغربية الشقيقة.

وأسفر الاجتماع الختامي عن انتخاب رئيس مجلس المستشارين المغربي محمد ولد الرشيد، رئيسا لجمعية مجالس الشيوخ في أفريقيا لمدة عامين .

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن مؤتمر جمعية مجالس الشيوخ في إفريقيا، الذي احتضنه مجلس المستشارين المغربي ، يومي 8 و9 أبريل الجاري، تحت شعار “مساهمة المجالس العليا للبرلمانات في ترسيخ الديمقراطية والحفاظ على السلام في إفريقيا”، بمشاركة رئيسات ورؤساء وممثلي المجالس العليا بالبرلمانات الإفريقية.

وأوضح البيان الختامي أن رؤساء الغرف العليا للبرلمانات ورؤساء الوفود اتفقوا على اعتماد مقترحات تعديل النظام الأساسي للجمعية، وعلى الخصوص إمكانية قبول أي غرفة عليا أخرى لدولة إفريقية عضو في منظمة الأمم المتحدة كعضو كامل العضوية أو بصفة ملاحظ، بقرار من المؤتمر، وتحديد مدة ولاية رئيس الجمعية في سنتين، وتعيين أول رئيسة للجمعية كرئيسة شرفية لها.

كما تم اعتماد مقترح إسناد مهام الأمين العام للجمعية إلى الأمين العام للغرفة العليا للدولة التي تحتضن مقر الجمعية، وعقد الجمعية لنوعين من الاجتماعات، وهي الاجتماع السنوي الذي ينعقد في بلد الرئاسة الدورية، ومؤتمر الرؤساء الذي ينعقد كل سنتين.

وأبرز البيان الختامي أن هذه الإجراءات تدخل حيز التنفيذ فورا، مضيفا أنه تقرر عقد الاجتماع السنوي المقبل بالرباط بالمملكة المغربية الشقيقة العام المقبل.