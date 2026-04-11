محافظ الغربية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

بعث اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

جاء نص البرقية: “يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد، متوجهًا إلى المولى عز وجل بخالص الدعوات لسيادتكم بوافر الصحة، ولمصرنا الحبيبة بالخير واليُمن والبركات.

دامت مصرنا آمنةً مستقرةً تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وكل عام وسيادتكم بخير”.

تهنئة الإخوة الأقباط

كما بعث محافظ الغربية برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، وكافة الأساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بمحافظة الغربية، هنأهم فيها بهذه المناسبة، متمنيًا أن يعيدها الله على الجميع بالخير والمحبة والسلام، وعلى شعب مصر العظيم بمزيد من الوحدة والتآخي.

وتقدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بخالص التهاني القلبية إلى الإخوة الأقباط أبناء الوطن عامة، وأقباط محافظة الغربية خاصة، بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالمحبة والإخاء، وأن تظل مصر دائمًا نموذجًا فريدًا في التلاحم الوطني، ونسيجًا واحدًا متماسكًا يجمعه الود والسلام تحت راية وطن واحد يسع الجميع.