افتتاح دورة الحاسب الآلي لطلبة التمريض بمكتبة مصر العامة في الإسماعيلية

افتتحت مديرية العمل بالإسماعيلية دورة التدريب على "الحاسب الآلي" بالوحدة المتنقلة المستقرة بمقر مكتبة مصر العامة، والمخصصة حصريًّا لطلبة تمريض الإسماعيلية.

جاء ذلك ​في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتنمية مهارات الطلبة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل السيد حسن رداد، وتحت رعاية اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية.

​تأتي هذه المبادرة تجسيدًا للتعاون المثمر بين ثلاث جهات وهي مديرية العمل ومديرية الشئون الصحية ومكتبة مصر العامة.

​وتهدف الدورة إلى رفع كفاءة الطلاب في التعامل مع التقنيات الحديثة، بما يضمن تحسين الأداء المهني داخل المنظومة الصحية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

​وأشار دكتور أيمن شعبان، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، إلى أن إكساب طلبة التمريض مهارات الحاسب الآلي لم يعد رفاهية، بل هو ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية في ظل رؤية الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

​وأضاف أن هذه الدورة هي جزء من خطة استراتيجية للمديرية تهدف إلى نشر ثقافة التأهيل المهني عبر الوحدات التدريبية المتنقلة، لضمان الوصول إلى الشباب في مختلف القطاعات وتحقيق أهداف رؤية مصر لبناء الإنسان.

​واكد على استمرار التعاون المثمر مع مكتبة مصر العامة، تحت إشراف أمل رجب مدير المكتبة، مثمنًا جهودها المخلصة ودعمها المستمر من خلال استضافة أنشطة الوحدة المتنقلة وتوفير كافة السبل لظهور التدريب بشكل لائق ومشرف، مما يعزز من تضافر الجهود المؤسسية لخدمة المجتمع الإسماعيلي.