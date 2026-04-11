حزب النور يدعو لانعقاد الجمعية العمومية العادية السبت 25 إبريل

دعت الهيئة العليا لحزب النور، جميع أعضاء الجمعية العمومية للحزب؛ لحضور الانعقاد السنوي للجمعية العمومية العادية، وذلك يوم السبت الموافق 25 إبريل 2026، اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا.

وأعلنت الهيئة العليا، أن جدول الأعمال يتضمن؛ استعراض تفاصيل وإجراءات الجمعية العمومية، وجدول الأعمال، وبيان رئيس الحزب، وبيان الهيئة العليا وما تم من أعمال خلال العام السابق والتوجيهات المستقبلية، وكلمة الأمين العام واستعراض وضع المحافظات، واستعراض تقارير اللجان المركزية، وعرض تقرير مراقب الحسابات وأمين الصندوق للقوائم الماليه عام 2025، إضافة إلى ما يستجد من أعمال.

وفي وقت سابق، أكد حزبُ النور أنَّ الجرائمَ الوحشيةَ التي يرتكبها الكيانُ المحتلُّ في لبنان، والتي أودت بحياةِ المئات من المدنيين وأصابت العديدَ منهم، تُمثِّل تصعيدًا بالغَ الخطورة، وانتهاكًا صارخًا لكافَّة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية؛ إذ تعكس نهجًا متجذِّرًا في العدوان وسفك الدماء، وإصرارًا مستمرًّا على إشعال الحروب وبثِّ الفوضى في المنطقة.

وذكر الحزب أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق محاولةٍ مفضوحةٍ لجرِّ المنطقة إلى دوَّاماتٍ جديدةٍ من التوتُّر، ونسفِ الهدنة القائمة، وتقويضِ اتفاقِ وقفِ إطلاق النار، بما يُشكِّل تهديدًا بالغًا لأمن المنطقة واستقرارها، وينذرُ بتوسيع نطاق الصراع على نحوٍ يُضاعف من معاناة الشعوب ويُهدِّد السلم الإقليمي والعالمي.