تأجيل محاكمة 37 متهما في قضية خلية الملثمين الإرهابية لـ25 مايو

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 37 متهما، في القضية رقم 14489 لسنة 2024، جنايات التجمع، والمعروفة بخلية الملثمين، لجلسة 25 مايو المقبل، لحضور المتهمين من محبسهم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه خلال الفترة من عام 2016 وحتى 2024، المتهمون من الأول وحتى التاسع تولوا قيادة فى جماعة إرهابية، تتبع تنظيم داعش، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات بانضمام المتهمين من العاشر وحتى الأخير لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهم جميعا ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهم التاسع اتهامات القيام بطريقة مباشرة وغير مباشرة بغرض ارتكاب جرائم إرهابية وتدريب أفراد علي استعمال السلاح وتعليم الأساليب القتالية، كما وجه لبعض المتهمين اتهامات بحيازة أسلحة وذخيرة.