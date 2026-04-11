بيطري الغربية : تحصين و تقديم الخدمات الطبية لـ 2644 رأس ماشية وطائرا .. صور

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية كوم النجار التابعة لمركز بسيون في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة " حياة كريمة"، وتم خلالها تقديم الخدمات الطبية البيطرية لـ 2644 ماشية وطائر.

جاء ذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة، واللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة البيئة والمجتمع، والدكتورة جيهان القطان رئيس مركز ومدينة بسيون.

وأشارت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة التى ضمت الدكتور السيد الصاوى مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، والدكتور كمال عاطف مدير الإدارة البيطرية بمركز بسيون، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 844 حيوان وماشية ،و 1800طائر وصرف التحصينات والأدوية.

وأضافت، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.