خبير استراتيجي : البرنامج النووي ومضيق هرمز أبرز جذور الصراع بين واشنطن وطهران

قال اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق، إن مسار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران يرتبط بعدة ملفات محورية تشكل أساس الخلاف بين الجانبين.

البرنامج النووي الإيراني

وأشار، خلال مداخلته ببرنامج «الساعة 6» على قناة قناة الحياة، إلى أن أبرز أسباب الصراع تتمثل في البرنامج النووي الإيراني، وتطوير القدرات الصاروخية، إضافة إلى دعم بعض الأذرع الإقليمية، وهي ملفات ظلت تمثل جوهر المواجهة الممتدة بين الطرفين.

نقطة ارتكاز رئيسية

وأضاف أن مضيق هرمز يعد نقطة ارتكاز رئيسية في هذا الصراع، نظرًا لأهميته الاستراتيجية التي تجمع بين الأبعاد العسكرية والاقتصادية والسياسية، ما يجعله عنصرًا حاسمًا في أي تطورات أو تفاهمات مستقبلية في المنطقة.

