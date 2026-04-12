500 جنيه غرامة غياب لكل متدرب بغرفة المنشآت الفندقية

قال مصدر في غرفة المنشآت الفندقية، أننا نسعي للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة وخاصة في مجال التدريب والتطوير، بالإضافة إلى الخدمات لكافة الفنادق في مختلف المحافظات السياحية بما يضمن تحقيق أقصي استفادة ممكنة لجميع الاعضاء.

أوضح المصدر لـ"صدى البلد"، أن لاحظت غرفة المنشآت الفندقية مؤخراً قيام بعض الفنادق بحجز دورات تدريبية ثم الاعتذار عن تنفيذها في توقيت متأخر للغاية وصل بعض الحالات إلى يوم انعقاد الدورة ذاتها أو قبلها بيوم أو يومين فقط، الأمر الذى يؤدي إلى ضياع الفرصة على فنادق أخرى كانت ترغب في الاستفادة من هذه البرامج، فضلا عن ماتحمله الغرفة من التزامات تنظيمية وتكاليف مالية تم إعدادها مسبقاً لتنفيذ هذه الدورات.

أشار إلى أن الغرفة قررت تطبيق غرامة مالية على الفنادق التى تقوم بإلغاء الدورات التدريبية قبل موعد انعقادها بأقل من أسبوع، وذلك بقيمة 500 جنيه عن كل متدرب وبحد أدنى احتساب 10 متدربين، باعتبار أن هذا العدد يمثل الحد الأدنى اللازم لانعقاد أي برنامج تدريبي داخل الفندق.



ويأتى هذا القرار في إطار ضمان إتاحة الفرص التدريبية بشكل عادل ومنظم لكافة الفنادق الأعضاء بما يسهم في دعم جهود التنمية المهنية للعاملين بالقطاع.

