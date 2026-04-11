إنستجرام تتيح تعديل التعليقات بعد نشرها بمهلة 15 دقيقة

احمد الشريف

أعلنت منصة إنستجرام، المملوكة لشركة ميتا، عن بدء توفير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعديل تعليقاتهم بعد نشرها، وذلك في تحديث وصفته مواقع تقنية مثل TechCrunch و9to5Mac بأنه من أكثر الطلبات التي ينتظرها مستخدمو التطبيق منذ سنوات. 

وأكدت إنستجرام، بحسب تقارير NDTV وGadgets360، أن الميزة بدأت في الوصول تدريجيًا للمستخدمين حول العالم ضمن آخر تحديث للتطبيق، لتضع حدًا لاضطرار المستخدمين إلى حذف التعليق بالكامل وإعادة كتابته لمجرد تصحيح خطأ بسيط.

كيفية عمل تعديل التعليقات على إنستجرام

أوضحت إنستجرام أن التعديل يتم من خلال زر جديد يحمل اسم Edit يظهر بجوار التعليق بعد نشره مباشرة، بحيث يمكن للمستخدم الضغط عليه لفتح نص التعليق في خانة تحرير، ثم إجراء التعديل المطلوب والضغط على علامة التأكيد لحفظ التغييرات. وأشارت المنصة، وفقًا لما نقلته TechCrunch، إلى أن المستخدم يستطيع تعديل تعليقه أكثر من مرة، لكن ذلك يظل مقيدًا بمهلة زمنية محددة عقب النشر.

مهلة 15 دقيقة وعدد تعديلات غير محدود

أكدت إنستجرام في بيانها، بحسب تقارير 9to5Mac وMacRumors، أن النافذة الزمنية المسموح فيها بالتعديل هي 15 دقيقة فقط من لحظة نشر التعليق، وبعد انتهاء هذه المهلة يختفي خيار التعديل ولا يمكن تغيير النص مرة أخرى. وأوضحت الشركة أن عدد التعديلات داخل هذه الفترة غير محدود، ما يسمح للمستخدم بإجراء أكثر من تصحيح متتالٍ طالما ما زال داخل إطار الربع ساعة الأولى.

وأشارت تقارير مواقع متخصصة مثل Yahoo Tech إلى أن التعليق بعد تعديله يظهر عليه مؤشر صغير يوضح أنه «تم التعديل»، لكن التطبيق لا يحتفظ ولا يعرض سجلًا علنيًا بالإصدارات السابقة من النص، على عكس بعض التطبيقات الأخرى التي تتيح للمستخدمين أو القراء الاطلاع على تاريخ التعديلات.​

دوافع إنستجرام لتقييد التعديل بوقت قصير

أوضحت تقارير NDTV وSocial Media Today أن تحديد مهلة 15 دقيقة يهدف إلى تحقيق توازن بين تمكين المستخدم من تصحيح الأخطاء السريعة، وبين منع استغلال الميزة لتغيير معنى التعليق بالكامل بعد حصوله على تفاعلات كبيرة.

وأكدت المصادر أن إنستجرام تريد إتاحة فرصة منطقية لاكتشاف الأخطاء الإملائية أو تعديل صياغة الرد، وفي الوقت نفسه الحفاظ على مصداقية سير المحادثات وعدم إرباك سياق النقاش بعد مرور فترة طويلة.

إتاحة عالمية وتحسين في تجربة الاستخدام

ذكرت تقارير Gadgets360 أن إنستجرام بدأت إطلاق الميزة على نطاق عالمي لمستخدمي التطبيق على الهواتف، دون حصرها في أسواق محددة، ما يعني أن المستخدمين في مختلف الدول سيحصلون عليها تدريجيًا عبر التحديثات القادمة.

وأشارت MacRumors إلى أن المنصة كانت منذ فترة طويلة تسمح بتعديل نص المنشور نفسه، لكنها لم تكن تتيح أي إمكانية لتعديل التعليقات، الأمر الذي كان يمثل نقطة نقص واضحة في تجربة الاستخدام اليومية.

وختمت تقارير TechCrunch وYahoo Tech بالإشارة إلى أن هذه الإضافة، رغم بساطتها، تمثل تحسينًا عمليًا مهمًا لمستخدمي إنستجرام الذين يعتمدون على التعليقات في النقاشات، والتفاعل مع المحتوى، وتقديم خدمة العملاء على الحسابات التجارية، حيث تمنحهم الميزة الآن فرصة لتدارك الأخطاء في دقائق قليلة دون تشويه ترتيب التعليقات أو حذفها وإعادة نشرها من جديد.

