الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ميتا تلغي التشفير الكامل لرسائل إنستجرام الخاصة اعتبارًا من 8 مايو

احمد الشريف

كشفت منصة Mashable ، أن شركة ميتا أعلنت رسميًا عن إلغاء ميزة التشفير من طرف إلى طرف في الرسائل الخاصة على إنستجرام، مؤكدة في صفحة المساعدة الخاصة بها أن "الرسائل المشفّرة بالكامل على إنستجرام لن تكون مدعومة بعد 8 مايو 2026".

وأوضحت المنصة، أن إنستجرام بدأ بالفعل في عرض إشعارات داخل التطبيق للمستخدمين الذين لديهم محادثات مشفّرة، تتضمن تنبيهًا بموعد إيقاف الميزة وتعليمات حول كيفية تنزيل الصور والملفات والرسائل التي يرغبون في الاحتفاظ بها قبل إزالة التشفير.

ميتا تبرّر القرار بانخفاض استخدام الميزة 

وأشارت Mashable إلى أن متحدثة باسم ميتا، دينا القصّابي لوس، أوضحت في تصريح لموقع The Verge أن قرار الشركة يعود إلى أن "عددًا قليلًا جدًا من الأشخاص" كان يستخدم خيار التشفير من طرف إلى طرف في رسائل إنستجرام.

أكدت ميتا، بحسب نص التصريح، أنها ستزيل هذا الخيار من إنستجرام خلال الأشهر المقبلة، مع الإشارة إلى أن أي مستخدم يرغب في الاستمرار في استخدام التشفير الكامل يمكنه القيام بذلك عبر واتساب، حيث يكون التشفير مفعلًا افتراضيًا، أو عبر المحادثات الشخصية في فيسبوك ماسنجر التي تدعم التشفير كذلك.

تشفير غير متاح للجميع ولم يكن افتراضيًا من الأساس

أوضحت Mashable أن ميزة التشفير من طرف إلى طرف في إنستجرام لم تُطرح يومًا كخيار افتراضي لكل المستخدمين، بل كانت متاحة في "بعض المناطق" فقط، وتحتاج إلى تفعيل يدوي داخل كل محادثة على حدة. 

أشارت التقارير إلى أن ميتا بدأت اختبار هذه الميزة لأول مرة في 2021 ضمن رؤية أوسع كان يروج لها مارك زوكربيرج تحت عنوان "مستقبل التواصل المرتكز على الخصوصية"، قبل أن تبدأ في تعميم التشفير الافتراضي لاحقًا على واتساب ومحادثات فيسبوك ماسنجر الفردية.

أكدت المنصة أن تفعيل التشفير من طرف إلى طرف يعني تقنيًا أن محتوى الرسائل والمكالمات لا يمكن قراءته من أي طرف ثالث، بما في ذلك ميتا نفسها، إلا إذا قام أحد طرفي المحادثة بمشاركة هذه الرسائل أو الإبلاغ عنها، وهو ما لن يكون متاحًا في إنستجرام بعد إلغاء الميزة.

ما الذي سيحدث للمحادثات المشفّرة حاليًا على إنستجرام؟

أوضحت Mashable، نقلًا عن صفحة الدعم، أن إنستجرام يوجّه المستخدمين الذين لديهم محادثات مشفّرة إلى تنزيل نسخة من هذه المحادثات إذا أرادوا الاحتفاظ بها قبل تاريخ 8 مايو 2026، إذ ستفقد هذه الدردشات حالة التشفير بعد هذا التاريخ. أشارت المنصة إلى أن بعض المستخدمين على الإصدارات الأقدم من التطبيق قد يحتاجون إلى تحديث إنستجرام أولًا حتى يتمكنوا من الوصول إلى إعدادات التصدير وتنزيل أرشيف المحادثات المتأثرة بالتغيير.

أكدت التقارير أن الرسائل الجديدة بعد هذا التاريخ ستخضع لنموذج التشفير التقليدي بين جهاز المستخدم وخوادم ميتا فقط، ما يعني أن الشركة ستحتفظ بالقدرة الفنية على الوصول إلى محتواها لأغراض المراجعة أو الامتثال للطلبات القانونية، على عكس ما كان يحدث في المحادثات المشفّرة بالكامل.

مخاوف خصوصية وانتقادات من دعاة الحقوق الرقمية

أشارت Mashable إلى أن قرار ميتا أثار موجة انتقادات من نشطاء الخصوصية والحقوق الرقمية، الذين يرون أن إزالة التشفير من إنستجرام تمثل تراجعًا عن الوعود السابقة بتوسيع نطاق التشفير في خدمات الشركة. 

أوضحت المنصة أن هذا القرار يأتي أيضًا في سياق جدل أوسع حول دور شركات التكنولوجيا في مشاركة بيانات المستخدمين مع جهات خارجية، من بينها جهات إنفاذ القانون، وحول الاتهامات التي وُجّهت أحيانًا إلى خدمات التشفير نفسها بأنها قد تُستخدم من جانب مجرمي استغلال الأطفال أو غيرهم لتفادي الرقابة، وهو ما يجعل ميتا تحت ضغط مستمر بين متطلبات الخصوصية ومطالب الجهات التنظيمية.

أكدت مواقع أخرى استشهدت بها Mashable أن المستخدمين الذين يعتمدون على إنستجرام للتواصل في موضوعات حساسة أو خاصة يُنصحون بالنظر في الانتقال إلى تطبيقات مراسلة تُبقي على التشفير من طرف إلى طرف كخيار افتراضي، مثل واتساب أو حلول بديلة أخرى مركزة على الخصوصية، خاصة بعد الموعد النهائي في 8 مايو 2026.

ميتا إنستجرام اسم ميتا واتساب عبر واتساب

